Interview Ohne Fehler keine Freiheit Prof. Dr. Christiane Woopen, Vorsitzende des Europäischen Ethikrates (EGE), warnt vor dem Verlust der Selbstbestimmung.

Von Thomas Tijang, Wirtschaftszeitung

Nürnberg.Frau Professor Woopen, Sie tragen kein digitales Armband, um Aktivitäten oder Körperfunktionen zu messen und zu tracken. Ist das nur heute so?

Prof. Christiane Woopen: Ich besitze keines und es interessiert mich auch nicht besonders. Ich habe auch die Tracking-Funktion auf meinem Smartphone ausgeschaltet. Es lässt sich für mich nicht erkennen, welchen persönlichen Vorteil ich davon hätte. Es ist aber kein prinzipieller Vorbehalt. Wenn andere darin Sinn sehen, ist das in Ordnung.

Kommt Ihnen der breite Diskurs über Chancen und Risiken von Big Data und die gesellschaftlichen Folgen zu kurz?

Wir brauchen eine viel breitere und tiefere gesellschaftliche Debatte über das, was Daten und Algorithmen mit unseren Lebensverhältnissen machen. Wir erleben tiefgreifende Wandlungen in allen gesellschaftlichen Bereichen, die in ihrer Bedeutung durch die Bequemlichkeit, die die Digitalisierung oft mit sich bringt, überdeckt werden. Außerdem wird meist über die großen Chancen von Big Data einerseits und über ethische Risiken andererseits gesprochen. Ich sehe aber schon die Probleme im methodischen Bereich der Datenaufbereitung. Große Datenmengen können Korrelationen und Zusammenhänge als sicher darstellen, die völlig irreführend sind.

Haben Sie da ein Beispiel?

Es gibt etwa einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen dem Käseverbrauch pro Kopf und der Anzahl von Menschen, die sich mit ihrem Betttuch strangulieren. Oder eine Korrelation zwischen der Anzahl der Filme, in denen Nicolas Cage mitspielt, und der Anzahl der Todesfälle durch das Hineinfallen in einen Swimmingpool. Das sind statistische Zusammenhänge, aber keine ursächlichen Erklärungen. Außerdem sind einzelne Daten in ihrer Bedeutung schon abhängig von dem Kontext, in dem sie verwendet werden. Die Information über das Einkommen eines Menschen ist im Kontext einer Unternehmensbewertung etwas völlig anderes als im Kontext einer Gesundheitsbewertung.

Liegt die Schwachstelle im Algorithmus selbst?

Wir wenden Algorithmen an, die automatisiert zu bestimmten Schlussfolgerungen führen. Die Daten, die wir den Algorithmen zum Lernen geben, bestimmen, was wir am Ende herausbekommen. Besonders relevant ist das bei den sogenannten selbstlernenden Algorithmen. Diese können schwerwiegende diskriminierende Effekte haben. Es gibt ein ganz einfaches Beispiel. Ein Mensch bekommt keinen neuen Telefonvertrag, obwohl er sich noch niemals im Leben etwas zu Schulden hat kommen lassen und über ein regelmäßiges Einkommen verfügt. Das kann an seinem Wohnumfeld liegen und der Tatsache, dass dort viele Menschen ihre Rechnungen nicht bezahlen.

Ist es nicht verlockend, über Algorithmen zu erfahren, ob ein Mitarbeiter ins Unternehmen passt?

Das ist eine wackelige Sicherheit. Wenn sich ein Unternehmen für einen Mitarbeiter entscheidet, kann es trotzdem sein, dass der sich nach drei Monaten verliebt, weit wegzieht und die Firma wieder verlässt. Menschliches Verhalten lässt sich aus meiner Sicht nicht sicher vorhersagen. Ein persönliches Bewerbungsgespräch kann man mit Algorithmen ergänzen. Der Arbeitnehmer sollte aber wissen, dass algorithmische Sprach- oder Persönlichkeitsanalysen eingesetzt werden, und er sollte wissen können, welche Daten dafür verwendet werden.

Geht es hier letztlich um den Konflikt Algorithmus versus individuelle Menschenwürde?

Der Mensch ist ein verletzliches, schwaches, sterbliches Wesen, das Fehler macht, aber bei aller Fehlbarkeit ist er als selbstbestimmtes Wesen frei. Prof. Dr. Christiane Woopen



Die Menschenwürde ist dann berührt, wenn der Mensch zu einem bloßen Objekt gemacht wird, also nur als Gegenstand und nicht auch als individuelle Person behandelt wird. Wenn also etwa ein Staat wie China seine Bürger durch umfassende Beobachtung des Verhaltens in unterschiedlichen Lebensbereichen mit einem Score bewertet, um auf dieser Grundlage Lebenschancen zu verteilen, dann verletzt das meines Erachtens die Menschenwürde und das Recht auf Freiheit. Wenn wir aber nur bestimmte Aspekte bewerten und das dann in den Kontext einer Person setzen, dann sehe ich darin keine grundsätzlichen Probleme.

Sticht das übergeordnete Ziel des chinesischen „Social Credit Systems“ für eine vermeintlich bessere Gesellschaft das Recht auf persönliche Selbstverwirklichung aus?



Eine harmonisch miteinander lebende Gesellschaft in Frieden und in gerechten Verhältnissen ist zweifellos ein ethisch hochrangiges Ziel. Es geht aber um die eingesetzten Mittel. Wenn der Staat das Ziel nur dadurch erreicht, dass er den Menschen ihre Freiheit nimmt und in Muster presst, ist es kein ethisch vertretbares Mittel. Wenn er über das Bildungssystem gesellschaftliche Werte wie Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität vermittelt, ist das ein ganz anderer Weg.

Braucht der Mensch am Ende das Recht auf Fehltritte, Irrungen und Ausprobieren?



Wir müssen uns entscheiden, ob wir zum grundsätzlichen Bauprinzip des Menschen stehen. Der Mensch ist ein verletzliches, schwaches und sterbliches Wesen, das Fehler macht, aber bei aller Fehlbarkeit ist er als selbstbestimmtes Wesen frei. Oder wollen wir ihn lieber zu einer perfekt funktionierenden Maschine machen, die von anderen gesteuert und kontrolliert wird? Aus ethischer Sicht wäre es eine schwere Verfehlung, den Menschen durch Perfektionszwang ihre Freiheit zu nehmen. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht Krankheiten oder Leid bekämpfen sollten.

Also dürfen Algorithmen nicht autonom sein, sondern müssen letztlich immer der Kontrolle menschlicher Entscheidungen unterworfen sein?

Selbstlernende Algorithmen sind oft nicht mehr in all ihren Funktionen und Schritten voll verstehbar. Insofern ist es wichtig, dass wir Ansatzpunkte etwa durch die Kontrolle der Daten finden, mit denen ein Algorithmus trainiert wird. Wir brauchen aber auch eine Kontrolle über die Effekte, die ein Algorithmus hervorruft. Wir müssen am Ende die Verantwortung beim Menschen lassen.

