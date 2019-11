Anzeige

Elektronik Osram-Beschäftigte zum Streik aufgerufen Die Arbeitnehmervertreter machen weiter Front gegen eine Übernahme des Lichtkonzerns. Am Montag sind Kundgebungen geplant.

Mail an die Redaktion Osram hat ein hartes Jahr hinter sich. Zwar hat sich das Unternehmen hinter das neue Übernahmeangebot von AMS gestellt. Doch die Arbeitnehmervertreter machen weiter Front. Foto: Matthias Balk/dpa

Regensburg.Osram-Betriebsrat und IG Metall stellen sich weiter gegen die Übernahme- und Sparpläne für den Licht- und Sensorikkonzern. „Mit dem sogenannten ‚Effizienzprogramm‘ gefährdet der Osram-Vorstand die Zukunft von Osram“, kritisierte der Unternehmensbeauftragte der IG Metall, Klaus Abel, die Pläne zum Stellenabbau in einer Pressemitteilung. Für Montag werden die Beschäftigten aller Standorte zum Streik aufgefordert. Um 12.05 Uhr sollen unter dem Motto „Licht an, statt aus“ Kundgebungen in Berlin und München stattfinden. Die Gewerkschaft erwartet Beschäftigte aus den Standorten Regensburg, Eichstätt, Augsburg, Schwabmünchen und München/Garching in der bayerischen Landeshauptstadt.

Laut IG Metall sollen 800 Jobs gestrichen werden

Schon jetzt will Osram laut IG Metall in Deutschland 800 von derzeit 5600 Arbeitsplätzen abbauen. „Die Beschäftigten von Osram werden hierdurch neben dem Geschacher am Kapitalmarkt durch den zweiten Übernahmeversuch von AMS zusätzlich verunsichert“, erklärte Abel.

Osram-Vorstand wirbt für Übernahmeangebot

Der unter der Schwäche seiner Kunden leidende Osram-Konzern möchte sich vom österreichischen Sensorspezialisten AMS übernehmen lassen. Bei der Bekanntgabe der von hohen Verlusten und einem Umsatzrückgang geprägten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr am Dienstag empfahl der Vorstand die Annahme der inzwischen zweiten Übernahmeofferte von AMS. „Aus unserer Sicht ist es ein attraktives Angebot für unsere Aktionäre, nun auch für unsere Mitarbeiter und für das Unternehmen als Ganzes“, sagte Osram-Chef Olaf Berlien. Im Vergleich zum ersten Angebot von AMS gebe es deutliche Verbesserungen, sagte Berlien mit Bezug auf die ausgehandelte Vereinbarung. „Was wir jetzt erreicht haben, ist fast eine Fusion unter Gleichen.“ Darin ist unter anderem ein Schutz der Osram-Mitarbeiter vor fusionsbedingten Kündigungen bis Ende 2022 enthalten.

Finanziell waren für den Konzern, der unter der schwachen Nachfrage der wichtigsten Kundengruppe in der Autoindustrie leidet, sowohl das Gesamtjahr als auch das vierte Quartal schwierig. Die Umsätze von Oktober 2018 bis September 2019 sanken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im zweistelligen Prozentbereich. Parallel schrieb das Unternehmen tiefrote Zahlen. (dpa/ct)

