Technologie Osram-Betriebsrat: Schritte gegen BaFin Wegen des erneuten Übernahmeangebots von AMS hat der Betriebsrat vor Gericht Beschwerde gegen die Aufsichtsbehörde eingelegt.

Der Konzernbetriebsrat von Osram hat Beschwerde gegen die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eingereicht. Foto: Matthias Balk/dpa

Frankfurt am Main.Der Konzernbetriebsrat (KBR) von Osram reicht wegen der Freigabe des erneuten Übernahmeversuchs der österreichischen Firma AMS Beschwerde gegen die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beim Oberlandesgericht Frankfurt ein. Darüber informierte der Konzernbetriebsrat am Montag in einer Pressemitteilung.

Laut Mitteilung erfolgt dieser Schritt in Abstimmung mit der IG Metall und den Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat der Osram. Der Konzernbetriebsrat stelle außerdem Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz.

Angebot unter anderem Namen

Aus Sicht des Betriebsrats sei die BaFin verpflichtet, das Übernahmeangebot der AMS Offer GmbH, einer Tochtergesellschaft des österreichischen Sensorhersteller AMS, vom 7. November zu untersagen.

Opal Bidco GmbH, eine andere Tochtergesellschaft der AMS, habe bereits im September erfolglos ein Übernahmeangebot abgegeben.

Auch inhaltliche Einwände

Diese Gesellschaft hätte anschließend nach §26 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) einer Sperrfrist von einem Jahr unterlegen. „Die in der Einschaltung der neuen Tochtergesellschaft liegende Umgehung des § 26 WpÜG verpflichtet aus Sicht des KBR die BaFin, das Angebot der AMS Offer GmbH zu untersagen“, erklärt der Konzernbetriebsrat.

Auch inhaltlich gebe es Einwände gegen das Angebot von AMS. „Die KBR sieht Gefahren der Zerschlagung und des Abgangs wichtiger Kräfte und damit den Verlust von Expertise. Ein deutsches Traditionsunternehmen ist in seiner Substanz gefährdet“, heißt es in der Mitteilung.