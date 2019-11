Anzeige

Unternehmen Osram empfiehlt Aktionären ams-Übernahme Mit einem Brief wendet sich der Beleuchtungskonzern an die Aktionäre. Sie sollen das zweite ams-Übernahmeangebot annehmen.

Merken

Mail an die Redaktion Osram will die Aktionäre vom zweiten ams-Übernahmeangebot überzeugen. Foto: Matthias Balk/dpa

Regensburg.Wenige Tage, nachdem der Osram-Betriebsrat mit dem Versuch gescheitert ist, eine Übernahme des Unternehmens durch den österreichischen Sensorhersteller ams gerichtlich zu stoppen, wendet sich das Management des Lampenherstellers in einem Brief an die Aktionäre. Die Empfehlung: Die Aktionäre sollen das Übernahmeangebot annehmen. Es ist bereits der zweite Anlauf des österreichischen Sensorherstellers ams zur Übernahme des Beleuchtungskonzerns Osram.

Mit dem Brief, der in dieser Woche an die Aktionäre versendet wurde, wollen die Vorstandsvorsitzenden der Osram Licht AG sowie der ams AG nach eigener Auskunft die Hintergründe und Chancen eines möglichen Zusammenschlusses erläutern. Demnach sei das Angebot nicht nur finanziell attraktiv für die Aktionäre, sondern auch im Sinne einer nachhaltigen Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.

Eigenümer von 55 Prozent der Aktien müssen zustimmen

Im Brief heißt es: „Ein Zusammenschluss mit ams bietet in unseren Augen die große Chance, die Neuausrichtung von Osram noch schneller voranzutreiben. Mit unseren komplementären Stärken können wir einen europäischen Weltmarktführer für Sensorlösungen und Photonik schaffen – eine Wachstumsperspektive für beide Unternehmen.“

Damit die Übernahme zustande kommen kann, müssen bis zum 5. Dezember ausreichend viele Aktionäre das Angebot annehmen, ihre Aktien zum Preis von je 41 Euro zu verkaufen. Die Mindestannahmeschwelle liegt bei 55 Prozent, andernfalls erlischt das Angebot.

Rahmen für Übernahme festgelegt

Die Osram-Aktionäre wollen die beiden Unternehmen mit folgenden Vereinbarungen überzeugen, wie sie in ihrem Brief schreiben:

ams steht vollumfänglich hinter der bereits eingeleiteten Transformation von OSRAM von einem traditionellen Lichthersteller zu einem Hightech-Photonik-Unternehmen.

An den deutschen Standorten wird es bis zum 31. Dezember 2022 keine fusionsbedingten Kündigungen geben.

München wird Co-Konzernzentrale mit starken Führungsteams und großer Bedeutung für das gemeinsame Unternehmen.

Die strategische Ausrichtung und der Integrationsplan werden gemeinsam erarbeitet.

Ziel ist es, eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts (Societas Europaea, SE) zu schaffen, in deren Name der Name OSRAM enthalten ist und deren Aufsichtsrat von 9 auf 12 Personen anwächst.

Brigitte Ederer – ehemaliges Vorstandsmitglied der Siemens AG und frühere Aufsichtsratsvorsitzende der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) – wird die Umsetzung der Vereinbarung als unabhängige „Monitorin“ sicherstellen.

Hürde der Übernahme gesenkt

Die zweite Offerte des österreichischen Sensorherstellers ist mit 41 Euro pro Osram-Aktie genauso hoch wie die vorherige, doch haben die Österreicher ihre selbstgesetzte Hürde für die Übernahme gesenkt: Nunmehr soll es genügen, wenn die Eigentümer von 55 Prozent der Osram-Aktien das Angebot annehmen. Beim ersten Anlauf hätten es 62,5 Prozent sein sollen.

55 Prozent sind aber immer noch eine hohe Hürde, denn beim ersten Versuch brachten die Österreicher nur knapp 52 Prozent der Osram-Aktien auf ihre Seite. Der Gesamtwert des über 110 Jahre alten Münchner Traditionsunternehmens würde sich damit auf 4,6 Milliarden Euro belaufen. (ka/dpa)