Auto Osram in Regensburg verliert Aldo Kamper Aldo Kamper hat Osram Opto zur ertragreichsten Firma der LED-Industrie gemacht. Nun wechselt er zum Autozulieferer Leoni.

Aldo Kamper wird neuer Chef beim Autozulieferer und Kabelspezialisten Leoni. Foto: Armin Weigel/dpa

Nürnberg.Regensburg verliert einen seiner profiliertesten Manager. Der bisherige Osram-Manager Aldo Kamper übernimmt den Vorstandsvorsitz beim Nürnberger Kabel- und Bordnetz-Spezialisten Leoni. Wie der MDax-Konzern am Donnerstag mitteilte, soll der 47 Jahre alte Niederländer das Amt spätestens Anfang Oktober antreten. Es fänden derzeit noch Gespräche über einen früheren Dienstantritt statt. Aktuell leitet Kamper die Halbleiter-Sparte des Münchner Leuchtmittelherstellers Osram. Von Regensburg aus steuert er Osram Opto Semiconductors. Beim Konzernumbau setzt der Beleuchtungshersteller insbesondere auf Hightech aus der Oberpfalz.

Überraschung bei Osram in Regensburg

Bei Osram zeigte man sich auf Anfrage der MZ überrascht. Nun werde man einen geordneten Nachfolgeprozess einleiten, sagte ein Sprecher. Mit Sicherheit werde Osram nicht noch am gleichen Tag einen Nachfolger präsentieren. Kamper werde diesen Prozess auch unterstützen. Der Niederländer habe an der Spitze von Osram Opto einen „sehr guten Job gemacht“ und sei so auch für andere Unternehmen gut sichtbar geworden, erklärte der Sprecher weiter und sagte: „Wir gratulieren ihm.“

Bis Kamper seinen Posten antritt, führt weiter Finanzchef Karl Gadesmann die Geschäfte als Sprecher des Vorstands. Ex-Leoni-Chef Dieter Bellé war Ende Januar aus dem Unternehmen ausgeschieden. „Ich bin mir sicher, dass Herr Kamper gemeinsam mit dem bestehenden Vorstandsteam sowohl den technologischen Wandel als auch das bevorstehende globale Wachstum von Leoni erfolgreich gestalten wird“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Leoni AG, Klaus Probst.

Osram Opto ist ertragsreichste Firma der LED-Industrie

Die Osram-Sparte Opto Semiconductors, die Kamper derzeit leitet, erwirtschafte etwa die Hälfte ihres Umsatzes im Automobilsektor, wo die Firma mittlerweile Markt- und Innovationsführer sei. In sieben Jahren habe sich das Unternehmen unter Kampers Führung zur ertragsreichsten Firma der LED-Industrie entwickelt. Zuvor führte Kamper das Specialty-Lighting-Geschäft bei Osram Sylvania in den USA. In der Sparte ist neben dem wichtigen Autogeschäft auch das Geschäft mit Leuchtmitteln etwa für die Filmbranche gebündelt. Kamper hat in Maastricht und Trier Betriebswirtschaft studiert und einen Abschluss an der Stanford Graduate School of Business erworben.

Leoni steigerte den Gewinn

Nach ersten Berechnungen hat Leoni im vergangenen Jahr seinen Umsatz um 11 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro erhöht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg auf 225 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr 78 Millionen Euro verdient worden waren. Dabei hatte das Unternehmen mit knapp 80 000 Mitarbeitern von Verkäufen und einer Versicherungsentschädigung profitiert. Das Ergebnis 2016 war zudem von Umbaukosten und einem Betrugsschaden belastet worden. Seine vollständige Bilanz will Leoni am 20. März in Frankfurt/Main vorlegen. (dpa/fl)

