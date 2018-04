Jahresempfang Ostbayern erfreut Söders Herz Der Ministerpräsident lobt die Leistungen der regionalen Unternehmen und verspricht Steuererleichterungen.

von Christine Straßer

Mail an die Redaktion Bei den ostbayerischen Unternehmerinnen kam Markus Söder gut an. Foto: Pfeifer

Regensburg.Der bayerische Ministerpräsident hat die ostbayerische Wirtschaft als neue Liebe entdeckt – dieser Eindruck drängte sich zumindest auf, wenn man Markus Söder am Montagabend beim gemeinsamen Jahresempfang der Wirtschaft der hiesigen Handwerkskammer und der Industrie- und Handelskammer zuhörte. Voll des Lobes war Söder bei seiner Rede in den Räumen der Handwerkskammer in Regensburg angesichts der Leistung in den vergangenen 30 Jahren. Ostbayern habe sich von einem „eher Armenhaus zu einer der wirtschaftlich stärksten Leistungsregionen“ entwickelt.

Söder zufolge liegt das auch an einer sehr erfolgreichen Strategie, die Mandatsträger aus der Region noch immer fabelhaft beherrscht, um darstellen, warum es vielleicht doch nicht ganz so gut aussieht und Fördermittel fließen müssen. Der CSU-Grande Otto Wiesheu habe zu seinem späteren Nachfolger im Wirtschaftsministerium, Erwin Huber, einmal gesagt: Das erste Wort, das ein Ostbayer lerne, sei nicht Mama oder Papa, sondern Zuschuss. Der Ton von Söders Rede war damit nach vier Minuten gesetzt und bei den rund 280 Gästen kam er damit gut an, denn Befall brandete auf.

Ländlichen Raum unterstützen



Wer Dr. Georg Haber, dem Präsidenten der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, zuvor zugehört hatte, musste an dieser Stelle auch einräumen, dass Söder das ostbayerische Vorgehen ziemlich treffend beschrieben hatte. Denn Haber sagte zwar einerseits, dass die Wirtschaft in der Region brumme. Andererseits vergaß er nicht, im Hinblick auf den künftigen Landesentwicklungsplan zu betonen, dass die Unternehmen im ländlichen Raum, ausreichend Fördermittel brauchen, „damit sich die Wirtschaft in der sogenannten Peripherie den sich verändernden nationalen und internationalen Rahmenbedingungen stellen kann“.

Haber schilderte, wie bedeutsam der Ausbau beruflicher Bildung sei. Um die Auftragsfülle weiterhin stemmen zu können, suchten Betriebe nach wie vor händeringend nach geeignetem Nachwuchs. Eine zukunftsweisende digitale Infrastruktur – Stichwort Breitbandversorgung und flächendeckende Mobilfunknetze – müsse alle Regionen erreichen, „seien sie noch so abgelegen“. Und vor allem sei die Wirtschaft angewiesen auf einen fließenden Wirtschaftsverkehr.

IHK-Präsident Gerhard Witzany sprach die weltweiten Verflechtungen der Unternehmen an, schließlich sei Ostbayern „eine der exportstärksten Regionen im Freistaat und in der Bundesrepublik“. Witzany appellierte an den Regierungschef, auch künftig die nötigen Finanzmittel für Fördermaßen bereitzustellen, um internationale Aktivitäten der Unternehmen zu unterstützen. Beim Thema Verkehrsinfrastruktur mahnte er zudem die grenzüberschreitende Schienenverbindung von München nach Prag an, „auf die wir noch immer warten“. Aber auch ausdrücklichen Dank gab es: Die Digitalförderung der Staatsregierung unterstützt Witzany zufolge „viele kleine und mittlere Unternehmen dabei, ihre Zukunftsweichen optimal zu stellen.“

Söder griff die von den Kammer-Vorsitzenden ebenfalls angesprochenen Themen Ausbildung und Breitbandausbau auf. Beides versprach er zu stärken. Ganz grundsätzlich betonte der Mitte März gewählte Ministerpräsident, dass der Freistaat zwar in allen Belangen top sei, er aber „etwas verändern“ wolle. Statt eine große Idee zu skizzieren – Es sei denn man wertet die Aussage, dass Deutschland nur so stark sei, weil es Bayern gebe, als solche – nannte er eine Vielzahl von einzelnen Maßnahmen. Anekdoten aus Söders Privatleben nahmen da fast mehr Raum ein – und es gab an diesen Stellen auch die meisten Lacher und wohlwollenden Applaus. Der Ministerpräsident schilderte beispielsweise, dass er um ein Haar selbst Handwerker geworden wäre. Zwei Stunden seien entscheidend gewesen. In denen habe ihn sein Vater, ein stolzer Maurermeister aus Nürnberg, getestet. Das Urteil sei dann aber eindeutig ausgefallen: Er habe zwei linke Hände. Für ihn kämen also nur zwei Berufe in Frage: Pfarrer oder Politiker.

Füracker und die Finanzen



Die Zuhörer erfuhren auch, dass es für Söders Sohn ein Leichtes ist, die Kindersicherung bei Netflix zu deaktivieren und sie können sich ausmalen, wie sich das Verhältnis Söders zu dem „lieben Albert“ in der Staatsregierung ausgestaltet. Söders Nachfolger im bayerischen Finanzministerium, Albert Füracker, bekommt von seinem Chef zu hören, dass er sehr früh „die Zeichen der Zeit erkannt“ und auf den richtigen Mann gesetzt habe. Füracker gehöre zu seinem Spitzenpersonal. Er habe sich hervorragend eingearbeitet, nicht nur in die Frage, wie man Geld am besten in die Oberpfalz verteile. Er wünsche im die gleiche Geduld, die er als Finanzminister selbst hatte, wenn der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer zu viel Geld versprochen habe.

Und es sind durchaus einige Versprechen, die Söder den ostbayerischen Unternehmern beim Jahresempfang machte. Steuerpolitisch stellte er Entlastungen für Unternehmen in Aussicht. Investitionen in Betriebe seien manchmal besser als Umverteilung durch den Staat, betonte Söder. Eine Erhöhung der Erbschaftssteuer werde es mit ihm jedenfalls auf keinen Fall geben, fügte er außerdem hinzu. Dem Ausverkauf technologischer Kompetenz, wie Söder vor allem im Hinblick auf China sagte, wolle er Einhalt gebieten. Er wiederholte auch, dass er strikt gegen ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge sei. Ein Konjunkturprogramm für Wohnungsbau solle dafür sorgen, dass mehr Bayern ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung besitzen. Es sei nicht einzusehen, weshalb Deutschland im europäischen Vergleich das Land mit der niedrigsten Eigentumsquote sei.

Bayern sei zwar bereits stark, sagte Söder, aber es müsse noch besser werden. Und um das zu erreichen, habe er „nur“ zehn Jahre Zeit.

