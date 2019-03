Anzeige

Innovation Ostbayern ist wichtige Erfinderregion Beim Patentreport der Industrie- und Handelskammer stechen die Oberpfalz und Kelheim national hervor.

Unangefochtener Star bei den Patenten ist die Halbleiterindustrie.

REGENSBURG.Die Innovationskraft einer Region lässt sich an der Zahl von Patenten messen. „Unternehmen, die Patente anmelden, haben zuvor massiv in Forschung und Entwicklung investiert und generieren daraus konkurrenzfähige Produkte. Das trägt wesentlich zum Geschäftserfolg bei“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Jürgen Helmes anlässlich des IHK-Patentreports Bayern 2019. Die Oberpfalz und der Landkreis Kelheim schneiden besonders gut ab. 11,8 Prozent aller in Bayern angemeldeten Patente (Zahlen aus 2017) stammen von Unternehmen aus der Region. Der unangefochtene Star ist die Halbleiterindustrie, nirgendwo sonst in Deutschland werden in dieser Branche mehr Patente angemeldet.

Viele Halbleiter-Patente aus der Oberpfalz



Genau genommen kommen bayernweit 55 Prozent aller Halbleiter-Patente aus der Oberpfalz und dem Landkreis Kelheim und deutschlandweit 26,1 Prozent. Die Infineon AG hält in diesem Bereich besonders viele Patente: „Für uns sind gezielte Patentanmeldungen extrem wichtig. Damit kann der Vorsprung im internationalen Wettbewerb gehalten und zu finanziellem Erfolg geführt werden“, sagte Ludwig Heitzer, Innovationsmanager bei Infineon in Regensburg. Halbleiter sind ein wichtiger Bestandteil für Fahrerassistenzsysteme und von großer Bedeutung für die Mikroelektronik. In der Oberpfalz und dem Landkreis Kelheim schaffen Unternehmen und Forschungseinrichtungen die Basistechnologien für digitale Anwendungen und autonomes Fahren. „Das zeigt einmal mehr, wie sehr auch die Zusammenarbeit von unseren Unternehmen mit den Hochschulen und Technologieclustern Früchte trägt“, erklärte Helmes.

Früher Schutz von Erfindungen ist wichtig

Die Zahl der Patentanmeldungen könne jedoch nicht alle Innovationen der Region abbilden. Die IHKs stellen fest, dass gerade der Mittelstand sein Know-how ungenügend mit Patenten sichere. „Dabei ist ein frühzeitiger Schutz von Erfindungen essenziell, wenn man später Produkte auf dem Markt verkaufen will“, sagte Helmes. Er rät zu firmeninternem Patentmanagement sowie zu Kooperationen mit Forschungseinrichtungen. „Gerade kleine und mittlere Unternehmen können von den Laboren der Hochschulen und weiterer Technologietransferstellen profitieren.“

Ohne Patente geht es auch beim Landwirtschaftsgeräte-Hersteller Horsch in Schwandorf nicht. „Schon während des Entwicklungsprozesses finden regelmäßige Abstimmungsrunden zwischen den Entwicklungsmittarbeitern und der Patentabteilung statt, um bei Innovationen möglichst früh bei Bedarf auch Patentanmeldungen voranzutreiben,“ sagte Geschäftsführer Philipp Horsch. Dabei stehe die Werthaltigkeit von möglichen Patentanmeldungen stets im Vordergrund, und nicht die reine Stückzahl.

