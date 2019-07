Anzeige

Reisen Ostbayern wird immer beliebter Der Tourismus-Verband Ostbayern hat einen neuen Präsidenten. Der setzt auf die Strategie, die Qualität weiter zu verbessern.

Von Melanie Bäumel-Schachtner

Mail an die Redaktion Straubing-Bogens Landrat Josef Laumer (Mitte) wurde zum neuen TVO-Präsidenten gewählt. Es gratulieren Vorgänger, Chams Landrat Franz Löffler (r.) und TVO-Geschäftsführer Dr. Michael Braun. Foto: Melanie Bäumel-Schachtner

Regensburg.Regensburg Immer mehr Touristen haben Lust auf Urlaub in Ostbayern: 2,8 Prozent mehr Gäste kamen 2018 im Vergleich zu 2017 an. Dies vermeldete Franz Löffler (CSU), Landrat des Landkreises Cham und bisheriger Präsident, bei der Jahresversammlung des Tourismusverbands Ostbayern (TVO) am Freitag in Regenburg. Turnusgemäß wechselt in diesem Jahr der Vorsitz nach Niederbayern. Als neuer Präsident wurde der Landrat des Landkreises Straubing-Bogen, Josef Laumer (CSU), gewählt. Zu Ehrenmitgliedern wurden Ernst Hinsken, Klemens Unger und Albert Seidl ernannt.

Fast 5,4 Millionen Gäste waren da

Vorher gab Löffler die Zahlen bekannt und einen Überblick über die derzeitige Lage des Tourismus in Ostbayern. Fast 5,4 Millionen Gäste verbrachten im Vorjahr ihren Urlaub in der Region. Bei einem durchschnittlichen Aufenthalt von 3,3 Tagen ergeben sich rund 17,5 Millionen Übernachtungen. Dies sei ein Quantensprung im Vergleich zum Tourismus von früher. Gleichzeitig erfahre der Tourismus eine immer höhere Wertigkeit. „Wir wollen keinen Massentourismus, sondern Qualität. Und dann sind auch höhere Preise durchsetzbar“, unterstrich Löffler.

Tourismus sei aber auch abhängig von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Deshalb begrüßte Löffler, dass das bayerische Wirtschaftsministerium eine eigene Abteilung für Tourismus bekommt: „Das ist überfällig und das richtige Signal.“ Zudem sei das Volumen für den Tourismus im Doppelhaushalt 2019/2020 von 64 auf 84 Millionen erhöht worden. Der frühere Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer (CSU) habe 100 Millionen Euro versprochen: „Vielleicht lässt sich das noch umsetzen“, hoffte er.

Als wesentliche Schwerpunkte nannte Löffler die Förderung hinsichtlich Qualität und Gastlichkeit. Dazu gehöre auch eine gesunde Wirtshauskultur. Im Rahmen des Gaststättenmodernisierungsprogramms können seit 17. Mai Anträge gestellt werden. Zudem gelte es, auch die kleinen Betriebe bei der Digitalisierung mitzunehmen. „Alleine in Ostbayern schätzen 2000 Vermieter als Kunden den voll betreuten Onlinebuchungsservice unserer Onlinebuchungsservice GmbH“, so der scheidende Präsident. Dadurch können auch kleine Vermieter und Hotels Onlinebuchung anbieten. Wegen dieses Modells „laufen uns andere Regionen die Türen ein.“

Leitthemen im ostbayerischen Tourismus seien Wandern und der Radsport, wo man starke Akzente setzen könne: „Wir müssen das Erlebnis einer gesamten Region bieten“, machte Löffler klar.

„Tourismus ist eine Gemeinschafsaufgabe“

Bei den Neuwahlen wurde Franz Löffler von Josef Laumer abgelöst, der einstimmig gewählt wurde. In seiner Antrittsrede kündigte der neue Präsident an, im Bereich der Produktentwicklung die Leuchtturmstrategie des TVO fortzuführen. Der Gesundheitstourismus mit den Heilbädern solle weiterentwickelt werden. „Natürlich stehen wir Ihnen auch in vielen Bereichen als Dienstleister zur Verfügung, sei es im Bereich der Messen, bei der allgemeinen Vermarktung Ihrer Angebote und Betriebe oder im Onlinemarketing“, versprach Laumer den 111 anwesenden Mitgliedern und rund 200 Gästen: „Tourismus ist eine Gemeinschafsaufgabe.“

