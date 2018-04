Bilanz Ostbayerns Wirtschaft ist optimistisch In einer sich verändernden Welt müssen sich die Unternehmen der Region Herausforderungen stellen. Bange ist ihnen nicht.

Blickten auf die Arbeit der IHK in den letzten fünf Jahren und die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Oberpfalz-Kelheim (v.l.): IHK-Vizepräsident Dr. Alois Plößl von der Rhanerbräu GmbH & Co. KG, Ludwig Zollner von der Zollner Elektronik AG, IHK-Präsident Gerhard Witzany, IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Jürgen Helmes und Michael Matt von der Optik Matt GmbH & Co. KG Foto: Bayreuther

Regensburg.Trotz globaler Herausforderungen wie dem Brexit und der drohenden Handelskriege hat die ostbayerische Wirtschaft ihre starke Position in der Mitte Europas weiter ausbauen können, wie die IHK für Oberpfalz/Kelheim anlässlich der Frühjahrssitzung der Vollversammlung mitteilte. Die Mitglieder trafen sich in dieser Konstellation zum letzten Mal: Bis Mitte Mai wählen die Mitgliedsunternehmen der IHK ihre Vertreterinnen und Vertreter der Vollversammlung für die kommenden fünf Jahre neu. „Aktuell steht der Wirtschaftsraum Oberpfalz-Kelheim so gut da wie noch nie“, betonte IHK-Präsident Gerhard Witzany.

„Zusammenarbeit funktioniert“

Gründe dafür gebe es viele – allen voran die Innovationskraft und Exportstärke der Betriebe. Wesentlich sei aber auch: „Die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftsvertretern mit Politik und Verwaltung funktioniert.“ Dazu habe die IHK gemeinsam mit ihrem Ehrenamt einen großen Teil beigetragen.

Die Themen der IHK reichten von Digitalisierung über berufliche Bildung, Verkehrsinfrastruktur und Energiefragen bis hin zu Internationalisierung und Außenwirtschaft. Mit Veranstaltungen wie dem Fachkräftetag oder dem Energiekongress bot die IHK nach eigenen Angaben eine Plattform für Unternehmen, um sich über aktuelle Trends auszutauschen. „Wir haben die Leistungsfähigkeit unseres Wirtschaftsraums klar kommuniziert und unsere Forderungen an die Politik im Gesamtinteresse unserer Mitgliedsunternehmen entsprechend platziert“, sagte Witzany mit Blick auf die verabschiedeten Positionspapiere der IHK in der vergangenen Wahlperiode.

Laut IHK bereite der Fachkräftemangel Unternehmen Sorgen. „Wir befinden uns in der Optik und Akustik in einem hart umkämpften Zukunftsmarkt“, sagte Michael Matt von der Optik Matt GmbH & Co. KG, der Mitglied der Vollversammlung ist. Auch bei der Zollner Elektronik AG in Zandt ist der Fach- und Arbeitskräftemangel der begrenzende Faktor. Der Global Player aus dem bayerischen Wald – 6000 der insgesamt 11 000 Mitarbeiter des Mechatronikdienstleisters sind laut IHK im Ausland beschäftigt – verzeichne alleine am Hauptsitz in Zandt rund 200 offene Stellen. wie bei Matt blicke man auch bei Zollner optimistisch in die Zukunft, sagte Vorstandsmitglied Ludwig Zollner.

Preisdruck bei Brauern

Mit immer mehr Akteuren in einem rückläufigen (Inlands-) Markt und einem sinkenden Bier-pro-Kopf-Konsum haben die Brauereien zu kämpfen. In Deutschland wurden in den letzten fünf Jahren rund 150 zusätzliche Braustätten gegründet, so Dr. Alois Plößl von der Rhanerbräu GmbH & Co. Ein Ende sei nicht in Sicht. Vor allem mittelständische Brauereien stünden vor zwei Herausforderungen: „Zum einen fallen in der Gastronomie, dem traditionellen Standbein einer Brauerei, immer mehr Dorfwirtshäuser weg, zum anderen herrscht im Handel ein großer Preisdruck.“ Man müsse sich breit aufstellen und auch auf den Export ins Ausland setzen, sagte IHK-Vize Plößl.

