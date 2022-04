Anzeige

Logistik Palettenbranche gehen die Nägel aus Rund eine Milliarde der Transporthilfsmittel sind in Deutschland im Umlauf. Fehlender russischer Stahl bedroht Herstellung.

Von Wolf von Dewitz

Solche Nägel sind für die Herstellung von Paletten nötig. Ihr Stahl kommt zu 90 Prozent aus Russland.

Bad Honnef.Weil ihre Nagel-Lieferanten keinen Stahl mehr aus Russland bekommen, droht deutschen Palettenherstellern das Material auszugehen. Schon in einigen Wochen könnten die ersten Firmen gezwungen sein, ihre Produktion runterzufahren, teilte der Bundesverband Holzpackmittel, Paletten und Exportverpackung (HPE) am Mittwoch in Bad Honnef mit.

90 Prozent des sogenannten Drahtstahls, aus dem die für Paletten genutzten Nägel gemacht werden, komme aus Russland. Stahllieferungen sind wegen der Russland-Sanktionen aber untersagt. Kurzfristige Alternativen gibt es dem Verband zufolge nicht, da spezielle Nägel nötig sind. Paletten haben für Industrie und Handel eine große Bedeutung. Ob Lebensmittel, Elektronik oder Medikamente – alles wird in Kartons befördert, die auf Paletten in Lastwagen, Güterzügen oder Flugzeugen stehen. Im vergangenen Jahr stellte die heimische Palettenbranche rund 120 Millionen solcher Holzkonstruktionen her. Etwa die Hälfte davon sind Mehrwegpaletten, vor allem die sogenannte Europalette ist bekannt. Die andere Hälfte sind Einwegprodukte, deren Holz später zum Beispiel zu Spanplatten verarbeitet wird. Der Handelsverband Deutschland zeigt sich gelassen. Paletten würden zwar als Folge des Ukraine-Krieges und wegen der hohen Nachfrage nach Holz „zu einem zunehmend knappen und vor allem immer teureren Gut“, sagt Verbandssprecher Stefan Hertel.

Gestörte Lieferketten

Zudem erschwerten gestörte Lieferketten die Zirkulation von Paletten. „Insofern kann es an der einen oder anderen Stelle vorübergehend etwas enger werden.“ Aber er betont: „Der Handel insgesamt aber ist in der Lage, sehr flexibel zu agieren und mit den neuen Gegebenheiten umzugehen.“ Die Palettenbranche ist mittelständisch geprägt. In Deutschland gibt es rund 180 Hersteller mit durchschnittlich etwa 35 Beschäftigten. „Es ist derzeit eine sehr schwierige Lage“, sagt das Vorstandsmitglied des Verbandes, Joachim Hasdenteufel. Die meisten Firmen der Branche bezögen ihre Nägel von Lieferanten in Osteuropa, etwa aus Polen.

Der Druck steigt Holzpreise: Nach den Worten von HPE-Vorstandsmitglied Hasdenteufel ist die Palettenbranche angesichts stark gestiegener Holzpreise ohnehin unter Druck. Der Preis einer Europalette habe sich seit 2019 von knapp 10 Euro auf derzeit etwa 25 Euro erhöht.

Enpgass: Nun komme das Stahl-Problem hinzu. „Jetzt geht es aber nicht um den Preis“, so Hasdenteufel. „Sondern darum, dass wir überhaupt etwas produzieren können.“

„Dass diese Lieferanten fast komplett auf Stahl aus Russland setzen, hat uns überrascht – das war uns nicht bekannt.“ Den richtigen Stahl könnte man möglicherweise zwar auch in Asien bestellen. Die dortigen Kapazitäten seien aber begrenzt. „Auf den ersten und auf den zweiten Blick gibt es keine Alternativen“, sagt Hasdenteufel. Nach seiner Schätzung könnte es sechs bis acht Monate dauern, bis der richtige Stahl aus anderen Märkten ankommt.

Maschineller Produktionsablauf

Kann man nicht andere Nägel nehmen? Nein, sagt HPE-Geschäftsführer Marcus Kirschner. „Es geht um lose Nägel, die in unsere Maschinen gefüllt werden und dann automatisiert angebracht werden.“ Sogenannte magazinierte Nägel, die als Streifen in Pappe oder Kunststoff gewickelt sind, könnte man in den Palettenmaschinen nicht einsetzen. Dass wiederum Beschäftigte die Nägel händisch mit Nagelpistolen anbringen, wäre ein viel zu großer Aufwand und in den maschinellen Produktionsablauf nicht integrierbar.

Kirschner berichtet, dass einige Palettenhersteller vorerst noch genügend Nägel haben. Bei anderen ist das Lager schon fast leer. „Es dauert nicht mehr lange, bis die Produktion gestoppt werden muss.“ Wie groß der Anteil der deutschen Palettenproduktion ist, der der Stillstand droht, wollten Kirschner und Hasdenteufel nicht sagen.