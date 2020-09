Anzeige

Automobil Panne am Bau: BMW Regensburg lahmgelegt Der Autobauer muss die Fabrik in der Oberpfalz länger als geplant ruhen lassen. Bei Bauarbeiten wurde ein Gebäude beschädigt.

Mail an die Redaktion Das BMW Werk Regensburg wird stetig von innen erneuert. Diesmal dauert die Sommerpause unfreiwillig lange. Foto: Uwe Moosburger

Regensburg.Eine Panne am Bau hat für das BMW-Werk in Regensburg gravierende Folgen. Wie BMW am späten Montagabend mitteilte, könne die Produktion im Werk Regensburg nach der mehrwöchigen Sommerpause nicht wie ursprünglich geplant am 14. September starten. Der Wiederanlauf werde aus heutiger Sicht um mindestens zwei Wochen verschoben. Bei maximaler Produktion könnte BMW in dieser Zeit hier rund 10.000 Autos bauen.

Die Verschiebung sei notwendig, weil es beim Abriss alter Anlagen in einer Montagehalle zu Beschädigungen am Tragwerk des Daches gekommen ist. Die entsprechenden Reparaturen werden derzeit „rund um die Uhr und mit größter Sorgfalt“ ausgeführt, heißt es in der Mitteilung. Der Fortgang dieser Reparaturen sei entscheidend dafür, wann die Mitarbeiter in Früh- und Spätschicht ihre reguläre Arbeit wieder aufnehmen.

Umbau auf Elektromodelle

Die Produktionspause im Sommer nutzt BMW stets für die Modernisierung der Fabrik. In diesem Jahr habe es den größten Umbau in der 34-jährigen Geschichte des Werkes gegeben, heißt es weiter. Ältere Förder- und Fügeanlagen würden modernisiert, der Karosseriebau erweitert und eine neue, energiesparende Lackieranlage installiert.

Im Mittelpunkt der Umbauten stehe die Montage, wo das Unternehmen in Schwenkgehänge investiert. Die neuen Transportbänder ermöglichten den Einbau wichtiger Komponenten in elektrifizierte Fahrzeuge. Zudem seien sie höhenverstellbar, weshalb die Mitarbeiter sie individuell für sich einstellen könnten. Mit den baulichen Maßnahmen investiert das Werk weiter in seine Transformation. In Regensburg können zukünftig Modelle mit Verbrennungsmotoren, Plug-in-Hybride und vollelektrische Fahrzeuge auf einer Linie gebaut werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Kompaktklasse.

Im BMW-Werk Regensburg sind rund 9000 Menschen beschäftigt. Im vergangenen Jahr verließen gut 250.000 Fahrzeuge die Fabrik. (fl)