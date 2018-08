Bildung Perspektiven für Abbrecher An den Eckert Schulen in Regenstauf kann man sich vielfach aus- und weiterbilden. Beratung dazu bietet der Info-Tag.

Von Dagmar Unrecht

Merken

Mail an die Redaktion Die Eckert Schulen haben in Regenstauf ihren Hauptsitz. Foto: Foto: Scherer

Regenstauf.Was tun, wenn im Studium eine Klausur nach der anderen daneben geht? Abwarten, das Fach wechseln? Oder eine Lehrstelle suchen und noch einmal ganz von vorn anfangen? Oft ist in solchen Situationen die Verunsicherung groß. Ein erster Karriereknick noch bevor es im Job überhaupt losgeht, nagt am Selbstbewusstsein. Gerade in den sogenannten Mint-Fächern – also in Studiengängen wie Mathematik, Informatik oder Natur- und Ingenieurwissenschaften – scheitern aber viele junge Menschen an den Anforderungen. Laut Studien liegt die Abbrecherquote in diesen Fächern bei bis zu 40 Prozent. Eine Perspektive für Hochschulaussteiger bieten die Eckert Schulen in Regenstauf.

Das bayerische Modellprojekt „Fast Track“ gibt Abbrechern eine zweite Chance – und erkennt bereits erworbene Studienleistungen an. Darüber und auch über viele andere Aus- und Weiterbildungsangebote können sich Interessierte morgen ab 10 Uhr auf dem Gelände der Eckert Schulen beim großen Info-Tag beraten lassen. Experten und Dozenten sind vor Ort und nehmen sich Zeit für Gespräche. Auch Campus-Führungen werden geboten. „Eine kompetente Beratung ist wichtig und der Beratungsbedarf steigt stetig“, sagt Gottfried Steger, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Eckert Schulen. Das „Fast Track“-Programm liegt ihm besonders am Herzen. Seit den 1970er Jahren habe es zwar viele Weichenstellungen gegeben in Richtung akademischer Abschlüsse. „Wir bieten Durchlässigkeit in die andere Richtung an, von der akademischen zur beruflichen Bildung. Das gibt es sonst nirgendwo“, betont Steger.

Raus aus dem Karriereknick



Auch Andreas Panzer hat als Student Rückschläge erlebt und schließlich sein Studium zum Wirtschaftsingenieur abgebrochen. Heute steht er beruflich dennoch gut da: Er ist Projektleiter bei Schillinger Metallbau, einem mittelständischen Unternehmen in Regensburg. Panzer war einer von 18 Teilnehmern beim ersten „Fast Track“-Jahrgang der Eckert Schulen und hat dabei innerhalb eines Jahres einen Abschluss als Industrietechnologe absolviert. Eine berufsbegleitende Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker wird er im kommenden Jahr abschließen. Innerhalb von zweieinhalb Jahren erwerben Teilnehmer des „Fast Track“-Programms auf diese Weise eine Ausbildung auf Bachelor-Niveau.

Die neue Ausbildungsrunde startet am 20. August. 13 Anmeldungen gibt es bereits dafür. Weitere sind willkommen, nach oben gibt es laut Eckert Schulen keine Grenzen. Neu dazu kommt ab Februar die Fachrichtung Bau: In Kooperation mit der Strabag AG wird das Programm dann auch für Studienabbrecher aus den Fachrichtungen Bauingenieurwesen, Architektur und Vermessungswesen geöffnet.

Zahlreiche bayerische Unternehmen beteiligen sich als Partnerbetriebe an dem Abbrecher-Programm der Eckert Schulen, das im vergangenen Jahr mit einem Innovationspreis ausgezeichnet worden ist. Dennoch ist es für die Initiatoren schwierig, die Studienaussteiger überhaupt zu erreichen. An den Hochschulen werde Studierenden bei Schwierigkeiten häufig geraten, das Fach zu wechseln, meint Eckert-Marketingchefin Andrea Radlbeck. Über externe, nicht-akademische Angebote werde dagegen kaum informiert, bedauert sie.

Gut vernetzt



Für die Eckert Schulen ist der Bereich berufliche Bildung ein Wachstumsmarkt. „Da profitieren alle Beteiligten“, ist Vorstandsvize Steger überzeugt. Gerade die starke Vernetzung mit Firmen aus der Wirtschaft sei ein großer Pluspunkt: „Unternehmen bekommen dringend gesuchte Fachkräfte und Weiterbildungs-Teilnehmer attraktive Arbeitsplätze.“ Steger schaut daher optimistisch in die Zukunft.

Sehen Sie hier ein Video von der diesjährigen Jobbörse der Eckert Schulen:

In der Vergangenheit lief es für die Eckert Schulen jedenfalls gut. Seit mehr als 70 Jahren gibt es die private Bildungseinrichtung, die ihren Hauptsitz in Regenstauf hat. Mehr als 50 Standorte sind es in ganz Deutschland. Rund 100 000 Menschen haben seit Bestehen der Eckert Schulen dort einen Abschluss oder eine Qualifizierung erworben. Ein wichtiges Zukunftsthema ist laut Steger der Bereich Digitalisierung. Dazu würden inzwischen zahlreiche Zusatz-Module im Rahmen der Aus- und Weiterbildung angeboten. „Unsere Dienstleistungen werden zunehmend digitalisiert“, so Steger.

Roboter und virtuelle Räume: Beim Tag der offenen Tür hatten die Eckert Schulen viel zu bieten. Lesen Sie hier mehr dazu.

Die Eckert Schulen Gründung: 1946 wurden die Eckert Schulen von Peter Eckert gegründet. Der heutige Geschäftsführer aller 50 Standorte der Eckert Schulen ist dessen Enkel Alexander Eckert Freiherr von Waldenfels.

Hauptsitz: Die Eckert Schulen haben ihren Hauptsitz in Regenstauf. Das Gelände ist rund 27 Hektar groß. Rund 1800 Beschäftigte gibt es dort derzeit.

Schulgelände: Auf dem Schulgelände sind Wohnheim, Schulgebäude, ein Kindergarten und auch Ärzte untergebracht.

Schulleben: Seit der Gründung 1946 wurden durch die Eckert Schulen über 100 000 Menschen fit für die Karriere gemacht. Rund 8500 Schüler und 900 Dozenten gibt es dort derzeit.