Pflaume trifft Apple-Chef : Twitter schmunzelt über „Obstsalat" auf der Wiesn

Ein Screenshot vom Tweet von Apple-CEO Tim Cook. Der Konzernchef hatte gute Nachrichten für München im Gepäck.

München, Landeshauptstadt.„Zyniker würden es einen Oktoberfest-Obstsalat nennen“, heißt es auf Twitter: Moderator Kai Pflaume schlenderte mit Apple-CEO Tim Cook über die Wiesn, anschließend prostete man sich zu. Der Konzernchef hatte gute Nachrichten mit nach München gebracht.

„Schee, dass ma wieder amoi gmiadlich zamsitzn. So happy to be back to Oktoberfest. Prost!". Diesen Tweet setzte Tim Cook am Mittwochmorgen ab, dazu ein Bild von ihm im Trachtenjanker, als er unter anderem dem Moderator Kai Pflaume zuprostet.







Schee, dass ma wieder amoi gmiadlich zamsitzn. So happy to be back to Oktoberfest. Prost! pic.twitter.com/AcPy8ugH9v — Tim Cook (@tim_cook) September 28, 2022





Die Reaktionen bleiben nicht aus: „In Germany we don’t say ´Tim Apple´. We say ´Kai Pflaume` and I think that’s beautiful.“, schreibt ein Twitter-User. Ein anderer: „Kai Pflaume und Tim Cook das ist das randomste was ich seit langem gesehen habe.“ Ein andere erkennt neidvoll an: „Dicka wie kann Kai Pflaume einfach literarisch die halbe Welt kennen egal was passiert der ist auf jedem Bild das existiert.“ Und: „Krass. Tim Apple und Kai Pflaume auf einem Foto. Zyniker würden das Treffen einen Obstsalat nennen.“ - Das „Ok sorry.“ wird vom User angehängt.

Wie und warum sich Cook und Pflaume trafen, ist nicht bekannt. Der Moderator schrieb auf Instagram: „Menschen wie Tim Cook den CEO von @apple treffen ist nicht nur super interessant, sondern auch sehr sehr inspirierend. Vielen Dank für den spannenden Austausch, es war mir eine Freude und Ehre, Dich in München zu treffen und aufs Oktoberfest begleiten zu dürfen. Ich freue mich auf ein nächstes Treffen.“

Apple baut Standort München weiter aus

Tim Cook ist gerade auf Deutschland-Reise. Nach Berlin stattete er auch der bayerischen Landeshauptstadt einen Besuch ab - mit „good News“, guten Nachrichten im Gepäck. Denn Apple wird seine Hardware- und Software-Entwicklung in München in den kommenden Monaten und Jahren weiter ausbauen. „Seit der ersten Einstellung eines Ingenieurs im Jahr 2015 hat sich München zum größten Entwicklungs-Standort von Apple in Europa entwickelt“, sagte Cook. Derzeit beschäftigt der Konzern dort mehr als 2000 Entwicklerinnen und Entwickler. Zusammen mit den Angestellten der Apple Stores kommt der Konzern in Deutschland derzeit auf rund 4600 Beschäftigte.

