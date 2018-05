Medien Plaudern mit dem Computer Maschinen, die perfekt sprechen, Kindern Benimm beibringen oder Fotos bearbeiten: Google stellt seine Neuheiten vor.

Von Andrej Sokolow und Christoph Dernbach, dpa

Mail an die Redaktion Eine übergroße Android-Figur steht auf dem Campus von Google in Mountain View: Der Konzern präsentierte Neuheiten. Foto: Christoph Dernbach/dpa

Mountain View.Das Gespräch klang wie ein ganz gewöhnlicher Anruf in einem Restaurant. „Hi, ähm, ich möchte einen Tisch für Mittwoch, den 7. reservieren.“ Doch da rief kein Mensch an, sondern der Google Assistant, die sprechende Software des Internet-Konzerns. Die Demonstration zum Auftakt der Entwicklerkonferenz Google I/O war eine Premiere für die Menschheit: Eine Maschine, die nicht nur makellos eine Unterhaltung führen kann, sondern mit ihrer vom Computer generierten Stimme von einem Menschen nicht zu unterscheiden ist. Die Pausen und „ähms“ und „ums“ ließen den Assistant sogar noch menschlicher klingen. Denn die Google-Software imitierte perfekt die Art, wie wir sprechen.

„Uhum“, quittierte der Assistant lässig in einem zweiten Anruf, als die Mitarbeiterin eines Friseursalons um eine Sekunde Geduld bat, während sie in den Terminkalender schaut. Wenn etwas die Software vom Menschen unterschied, dann höchstens die Geduld, mit der sie sich auch durch ein nicht glatt laufendes Gespräch arbeitete.

Die Laute wie „Hmmm“ sollen dem Gesprächspartner auf natürliche Weise zeigen, dass man noch kurz überlege, schrieben die Entwickler in einem Blog zur Vorstellung des Programms. Umfragen bestätigten, dass dies Gespräche natürlicher wirken lasse.

Noch kein Starttermin



An der Technologie mit dem Namen Google Duplex arbeite Google bereits seit Jahren, sagte Google-Chef Sundar Pichai. Man wolle sie aber „richtig hinbekommen“, bevor sie verfügbar sein werde, schränkte er ein. Einen konkreten Starttermin gab es daher nicht, auch wenn öffentliche Tests im Sommer beginnen sollen. Aber die Konsequenzen sind klar: Wir werden es in absehbarer Zukunft mit Maschinen zu tun haben, die am Telefon nicht von Menschen zu unterscheiden sind. Damit kündigen sich neue Fragen an.

Sollten Computer verpflichtet werden, sich als solche zu erkennen zu geben? Was bedeutet das für Medien wie das Radio? Und wenn irgendwann an beiden Enden der Telefonleitung solche Computer-Assistenten aufeinandertreffen, sollten sie einfach die Sprache ablegen und die Daten non-verbal austauschen? Pichai betont, am Ende müsse die Gesellschaft zu einem Einvernehmen kommen, wann und wie solche Software eingesetzt werden dürfe. Google jedenfalls versuche, mit Bedacht vorzugehen und sehr gezielt passende Einsatzfelder herauszusuchen, die das Leben einfacher machen, ohne für Konflikte zu sorgen. Zum Start kann Duplex Termine beim Friseur machen, Tische in Restaurants reservieren und Öffnungszeiten erfragen.

Die Fähigkeit des Systems, eine Unterhaltung aufrechtzuerhalten, sei eng auf die Bereiche beschränkt, in denen es trainiert wurde, betonten die Entwickler. „Es kann keine allgemeine Unterhaltung führen.“ Bei Google Duplex kommen im Service Spracherkennung, Sprachausgabe und maschinelles Lernen zusammen. Es war das aufsehenerregendste Beispiel für den Einsatz künstlicher Intelligenz bei Google, die ansonsten auch automatisch Fotos bearbeitet, Sätze in E-Mails vorschlägt oder durch ein smartes App-Management die Laufzeit von Smartphone-Batterien verlängert.

Google-Chef Pichai ging nicht auf das Misstrauen gegenüber Technologie-Riesen ein, das einen Höhepunkt im Facebook-Datenskandal fand. Seine Eröffnungs-Keynote der Google I/O war von nahezu fröhlicher Technik-Begeisterung geprägt. Allerdings versicherte Pichai, Google werde vorsichtig und verantwortungsvoll vorgehen.

Nutzer sollen mal abschalten



Einen ungewöhnlichen neuen Ton brachte in die jährliche I/O-Konferenz die Debatte um eine Abhängigkeit von Technik wie vor allem Smartphones. Google verschrieb sich dem „digitalen Wohlbefinden“. Sprich: Nutzer sollen auch mal abschalten – und Google wird ihnen dabei helfen. So wird man Zeitlimits für die tägliche Nutzung einzelner Apps festlegen können. Und das Smartphone auf dem Tisch mit dem Display nach unten zu drehen, kann den „Nicht-Stören“-Modus aktivieren.

Google-Assistenten bringen Kindern sogar Manieren bei. Bei Eltern geht nämlich die Sorge um, ihre Sprösslinge könnten sich einen rüden Umgangston angewöhnen, weil digitale Helfer wie Googles Assistant, Amazons Alexa oder Apples Siri sich beliebig herumkommandieren lassen. Die Google-Software wird nun die Kinder loben, wenn sie höflich „bitte“ sagen.

