Arbeitsmarkt Preis für Arbeitgeber: BMW sahnt ab 19 Mal wurde der Autohersteller vom Marktforschungsinstitut Trendence für seine Beliebtheit unter Absolventen ausgezeichnet.

von Heike Haala

Mail an die Redaktion BMW wurde als attraktiver Arbeitgeber ausgezeichnet. Foto: Sina Schuldt/dpa

Berlin.Das Beratungs- und Marktforschungsunternehmen Trendence hat bei den Trendence Awards in Berlin kürzlich den Preis „20 Jahre attraktivster Arbeitgeber“ an den Automobilhersteller BMW verliehen. Dazu hat Trendence ausgewertet, welches Unternehmen zwischen 1999 und 2019 am häufigsten auf Platz 1 des so genannten Absolventenbarometers stand. Klarer Sieger war BMW: Der Automobilhersteller stand 19 Mal auf Platz 1, gefolgt von Audi mit 14 Mal und Google mit 12 Mal.

Für das Absolventenbarometer erforschte und analysierte Trendence Veränderungen rund um die Arbeitswelt sowie Karrierepläne und Wunscharbeitgeber von mehr als vier Millionen Schülern, Absolventen, Young Professionals und Fachkräften. Dabei gingen die Markforscher auch der Frage nach, bei welchen Arbeitgebern sich Absolventen aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurswesen, Informatik und Naturwissenschaft am ehesten bewerben würden.

