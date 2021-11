Anzeige

Auktion Preisknaller von Mode bis Fitness Ab Samstag können mehr als tausend Artikel mit der Mittelbayerischen zum Schnäppchenpreis ersteigert werden.

Mail an die Redaktion Vom 13. bis 22. November läuft die Preisknaller-Auktion. Foto: MZ

Regensburg.Auch in diesem Jahr bietet die Mittelbayerische zehn Tage lang die Möglichkeit, mehr als 1200 Artikel zum Schnäppchenpreis zu ersteigern. Vom 13. bis zum 22. November 2021 läuft zum 17. Mal die Preisknaller-Auktion, bei der auf Produkte aus den unterschiedlichsten Kategorien geboten werden kann. Dabei ist die Auswahl riesig: Sie reicht von Mode über Schmuck bis zu Werkzeugen, Fahrrädern, Haushaltsartikeln sowie Fitnessgutscheinen. Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, findet hier bestimmt ganz viele Anregungen.

Eine genaue Übersicht aller Angebote ist unter zu finden. In den vergangenen Jahren wurden insgesamt mehr als 20 000 Artikel mit einem Gesamtwert von über zehn Millionen Euro versteigert. Bei allen angebotenen Produkten der Auktion handelt es sich um Neuware. Bis zu 50 Prozent günstiger als im Laden sind die Artikel, die sich besonders durch ihre Regionalität auszeichnen: Alles, was man ersteigern kann, stammt von Händlern aus der unmittelbaren Umgebung. So können die Käufer vorher im Laden die Angebote genauer unter die Lupe nehmen, für die sie sich interessieren. Bei der Ersteigerung gelten für die Kunden alle Garantien und Gewährleistungen, die auch beim Ladenkauf üblich sind. An der Auktion kann jeder teilnehmen. Um mitsteigern zu können, ist ein Benutzerkonto notwendig. Unter kann dieses Konto erstellt werden. Unter dem Punkt „Anmelden“ erhalten Nutzer einen weiteren Überblick über die Regeln der Versteigerung und eine leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Registrierung.

Nachdem die Teilnehmer einen Namen, eine Adresse, eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse angegeben haben, erhalten sie einen Benutzernamen, um die Auktion zu verfolgen.

Und so funktioniert die Auktion dann: Alle Kunden können ab Samstag, 13. November, 6 Uhr, bis Montag, 22. November, um 22 Uhr mitsteigern oder in ihrem Benutzerkonto ein geheimes Höchstgebot abgeben. Die Bieter-Software bietet automatisch bis zum entsprechenden Preis für Sie mit und hält Sie über die Gebote der Konkurrenz auf dem Laufenden. Die Versteigerungen starten bei einem Euro. Eine Ersteigerung ist erst dann möglich, wenn mindestens 50 Prozent des Ladenpreises geboten sind. Gefunden werden können die einzelnen Produkte über das Suchfeld entweder per Eingabe eines Suchbegriffs oder einer Artikelnummer oder durch die Auswahl einer Kategorie. Um Fehlkäufe zu vermeiden, kann der Kunde mit einem Klick auf das Produkt eine genaue Produktbeschreibung und ein Foto abrufen.

Bekommt ein Bieter schließlich den Zuschlag für einen Artikel, erhält er eine Bestätigung per E-Mail. Außerdem wird nach Abschluss der Auktion der Benutzername des Höchstbietenden neben dem entsprechenden Artikel angezeigt. Bezahlen können Käufer online per Kreditkarte oder per Überweisung. Im Gegenzug für ein Zertifikat, welches sie nach der Bezahlung bekommen, erhalten die Kunden vom jeweiligen Händler ihr ersteigertes Produkt mit einer Rechnung in Höhe des Auktionspreises inklusive aller Garantien und Gewährleistungen.