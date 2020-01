Anzeige

Verkauf Real drohen Schließungen und Jobabbau Bis 10 000 Arbeitsplätze sollen betroffen sein. Was bedeutet das für die Filialen Regensburg, Pentling, Neumarkt und Amberg?

Von Andreas Maciejewski

Merken

Mail an die Redaktion Wie geht es mit dem Real-Markt in Pentling weiter? Foto: Schießl

Regensburg.Diese Warnung lässt auch Mitarbeiter der Real-Märkte in Ostbayern um ihre Jobs bangen. Kurz vor dem geplanten Verkauf der Supermarkt-Kette an Finanzinvestoren zeichnet der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Werner Klockhaus ein Schreckensszenario. „Der Gesamtbetriebsrat rechnet mit etwa 10 000 Arbeitslosen. Das heißt, fast jede dritte Stelle ist in akuter Gefahr. Es wird ein Drama“, sagt er zur „Süddeutschen Zeitung“. Klockhaus rechnet mit mindestens 50 Marktschließungen deutschlandweit. In unserer Region betreibt Real vier Filialen in Regensburg, Pentling, Amberg und Neumarkt. Die Mittelbayerische hat bei Real nachgefragt, ob auch hier Marktschließungen drohen - und ob Jobs abgebaut werden sollen.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

#### ##### ####### ###### ############

### #### #### ##### ############# ### ############ ### #### #### ####### ## #######. ## ### ######### #### ####### ##### „####### ##### ############# #######“, ##### ##. #### ########### ##### #### ##### ###### ######## ########### ###### ### ###### ### ### ############# #########.

### ##### ##, ### ############# ### ####, #####, #### ### ####-###### ## ########### #### ###### ## ### #######-######### ########## ### #### ## ######### ## ####, #-######, ## #########. ###### ########## ####### ####### ####### ## ########## ### ###########, ########## #### ################. ###### ##### ##### ################### ### ########, ####, #### #### ####.

## ######## ### ### ##### ### #### ###, #### ############# ### ######### ### ###### „########### ### ######### ### ####-########### ## ############“.

#-###### ######## ## ### ######

#########, ### #### ################# ############ ### #####-############# ###, ##### ####: „#### ### ####### #### ###### #### ## ####, ### ## ###.“ ## ### #### ####, ### ###### ####### #### ##### ################# ######### ######, ##### ####### ####, ###### #-###### ####-###### ## ############ #############. ##### ####### #### ##### ########### ###########, ## #########.

######: #### ######### ##### #### ### ######## ## ######### ### ############ ### ############ ##### #######. ### ######### ##### #-###### ###### #### ### ######### #### ######. ### ######## ### ########### ###### ### ########## ### ######### ##### ############.

########### ########## ########### ### #######

### ### ############### ######### ######## ########## ### ###### ### ############################## #### ######### ######-####### ########## ### #### ##########. ### ######### ########## ###### ##### ### ############# ### ######### #####, ######### #### ###### ### ##### #### ######### ##### ############# ## ########, #### ##.

### ############################# #### #### ### ####### ### ###### ## ### ######. ##### ##################### ######## #### #### ################### ##### ######## ###### ###### ##############. „### ######, #### ### ####### ### ######### ### ######## ### #### ######## ############“, #### #########.

#### ### ### ##### ### ###############

#### ###### #### ####### ### ######### ### ### ############## #####. ######### ###### ### ####### ##### ####### ### ### ######### #### #########. ########## ##### ##### ############## ## #### ### #### ### ### ######### #### ### ### #################.

#-###### ### ### ### ##### ###### #### ### ###### ########## - ############## ### ######-############ ### ### ## ## ######## ### ##### ############ ##########. ### ######## ### ######### #### ## ###### ####### ######### ######. #### #### #### ########## ### ### ####### ### #### ## ### ########## ########.

### #### ### ####-###### #### #############, ###### ######### ###### ########### ######. ## ### ######## ## ######### ######### #### ##### ######### ####, #### #### ##### ############## ######.

### ######## ### ###

####### ############ #### ### ####### ### ####### ################## #### ## ####.