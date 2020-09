Anzeige

Aussenansicht Recycling für Klimaschutz Eine funktionierende Kreislaufwirtschaft kann es ermöglichen, wirtschaftlich zu wachsen und trotzdem nachhaltig zu handeln.

Peter Kurth, Jurist

Der Autor ist Präsident des BDE – Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e.V.

Berlin.Der 22. August war in diesem Jahr ein trauriges Datum. Auf diesen Tag fiel der Erdüberlastungstag, also jener Termin, an dem rechnerisch die natürlichen Ressourcen der Erde für das laufende Jahr aufgebraucht sind. Bis zum Jahresende leben wir nun auf Pump von den Ressourcen nachfolgender Generationen. Seit einem halben Jahrhundert leben wir so, als hätten wir drei Erden als Rohstoffspender zur Verfügung. Was also ist zu tun, wenn wir wirtschaftlich wachsen, den Wohlstand halten und trotzdem nachhaltig handeln wollen?

Mit einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft haben wir die große Chance, unser Wirtschaftssystem zukunftsfähig zu machen und Ökonomie und Ökologie wirkungsvoll miteinander zu verbinden. Dazu müssen wir die Rohstoffe effizient nutzen und die Materialien im Kreislauf führen, sprich als Rezyklate verwenden. So sparen wir Ressourcen, verbrauchen weniger Energie in der Produktion, reduzieren den CO2-Ausstoß und schonen das Klima – und das bei steigendem Lebensstandard und wachsender Weltbevölkerung. Auch die Zahlen sprechen für mehr Kreislaufwirtschaft: Wenn eine Verdoppelung der Recyclingrohstoffmenge in der industriellen Produktion von derzeit knapp 15 Prozent auf 30 Prozent mit konkreten Maßnahmen angegangen wird, hätte man nicht nur 60 Millionen Tonnen CO2-Einsparung zusätzlich erreicht, sondern auch den Produktionsstandort Deutschland gestärkt.

Leider hat die Politik in Deutschland viele Chancen bisher verstreichen lassen. Dies ist umso bedrückender, weil ein ambitioniertes Klimaschutzpaket oder ein Corona-Konjunkturpaket mit Aspekten der Kreislaufwirtschaft für die nächsten Jahre hätte richtungsweisend sein können. Bleibt zu hoffen, dass Europa künftig eine Führungsrolle in Sachen Kreislaufwirtschaft übernimmt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte den „Green Deal“ zur Priorität in der Kommissionsarbeit. Demnach soll Europa bis 2050 klimaneutral werden, davon sollen 50 Prozent der CO2-Emissionseinspareffekte aus der Kreislaufwirtschaft kommen. Das sind ambitionierte und sachgerechte Pläne, die vielleicht auch die Bundesregierung zu effektiven Maßnahmen inspirieren. Dann bestünde auch die Chance, dass der Erdüberlastungstag künftig weiter Richtung Jahresende rückt.

