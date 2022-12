18 Prozent Frauen Regensburger setzen sich für den weiblichen Gründergeist ein von Lena Michalowski

Mail an die Redaktion Nur knapp 18 Prozent der Unternehmensgründer in den Start-up-Centern der Regensburger Universität und OTH waren im Jahr 2021 Frauen. Foto: Tobias Kleinschmidt, dpa

Madeleine Sado hat selbst ein Unternehmen gegründet, um Frauen in ihrem Gründungsvorhaben zu unterstützen und ein Netzwerk zu schaffen. Foto: Lena Michalowski

Regensburg.Männer sind risikofreudiger als Frauen. Das zeigen diverse Statistiken. Männer fahren im Schnitt schneller Auto, sie gehen häufiger Extremsportarten nach und investieren bereitwilliger in Aktien. Und auch in Sachen Karriere gehen Männer oft größere Wagnisse ein als Frauen. Aber warum ist das so? Und was ist nötig, das zu ändern?

Die Gründung eines Unternehmens ist in dieser Hinsicht wohl das größte Risiko überhaupt. 2021 waren in den Start-up-Centern der Universität Regensburg und der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) nur knapp 18 Prozent der Gründer weiblich.

Mitunter deshalb stand der „Hochsprung-Award“, der von dem gleichnamigen Netzwerk aus bayerischen Hochschulen initiiert und vom Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst unterstützt wird, heuer unter dem Motto „Female Entrepreneurship“, dem weiblichen Unternehmertum. Der Wettbewerb zeichnet jedes Jahr ein innovatives Konzept oder Projekt mit verschiedenen Schwerpunkten aus.

Online-Workshops für Frauen

Dieses Jahr haben Studierende der Universität Regensburg und Universität Würzburg den Hochsprung-Award gewonnen. Ihr Konzept: Ein gezieltes Online-Workshop-Angebot für Frauen mit begleitendem Trainingsmaterial. Ziel dessen soll auch die Vernetzung der Teilnehmerinnen untereinander und die Orientierung an Vorbildern sein.

Eine ganz ähnliche Vision verfolgt auch Unternehmerin Madeleine Sado. Die gebürtige Kamerunerin ist bereits in ihrer Heimat mit starker Ungleichheit zwischen den Geschlechtern konfrontiert worden. Sie habe gehofft, dass das in Deutschland anders ist, sagt sie, sei aber in verschiedenen Jobs vom Gegenteil überzeugt worden. „Auch hier sind die Chancen von beruflichem Erfolg für Frauen schlechter als für Männer.“ Deswegen unterstütze auch sie die Vision des „Female Entrepreneurship“. „Ich möchte Frauen über Unternehmensgründung aufklären und sie ermutigen, sich selbst zu verwirklichen“, sagt Sado. Um dieses Vorhaben umzusetzen, gründete sie selbst ein Unternehmen: Digitalvia Woman.

Digitaler Austausch in einem Netzwerk

Langfristig soll unter diesem Namen ein Netzwerk entstehen, in dem sich „mutige und gleichgesinnte Frauen“ digital treffen und austauschen können. Denn: „Dialog ermöglicht Perspektiverweiterung und ein Netzwerk ist dafür das A und O“, ist Sado überzeugt. Auch sie selbst habe diesen Austausch gebraucht, um ihre Ideen reifen zu lassen. Ihre Wegbegleiterin war für eine lange Zeit Brigitte Kauer. Kauer ist seit acht Jahren Referentin für Unternehmensgründung im Start-up-Center der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH).

Im Jahr führe Kauer etwa 60 Beratungsgespräche. Das Spektrum der Gründungsideen sei groß: „Da ist vom Mathematik-Erstsemestler, der schier unendlich viele Ideen hat, bis zum ins Detail ausgearbeiteten Geschäftsmodell alles dabei“, verrät sie.

Madeleine Sado war für Kauer ein besonderer Fall. „Ihr Weg ist sehr interessant, weil sich ihre Pläne während der Workshops und unserer Zusammenarbeit erweitert und konkretisiert haben.“ Aktuell veranstaltet Sado nämlich hauptsächlich Workshops über Unternehmertum, um mit potenziellen Frauen für ein Netzwerk in Kontakt zu kommen. Mithilfe dieser Workshops sollen die Frauen kooperieren und sich zusammenschließen, anstatt sich gegenseitig als Konkurrenz zu betrachten.„Jeder ist anders und das ist gut so“, ist Sado sicher.

Petra Riedl ist Leiterin der Gründungsberatung „Futur Start-up“ an der Regensburger Universität. Hier stehen innovative Technologien im Fokus. Die Gründer müssten eine neue Idee mitbringen und vor allem gut vorbereitet sein. „Eine Marktanalyse und ein Businessplan sind Pflicht“, stellt Riedl klar.

Team muss sich einig sein

Für den Erfolg einer Start-up-Idee sei ein geeignetes Team sowie Durchhaltevermögen unabdingbar „Die meisten Ideen scheitern, weil im Team Uneinigkeit herrscht oder weil sich bei jemandem die Lebensumstände geändert haben“, berichtet Riedl. Dass deutlich mehr Männer unter den Gründern sind, kann sie bestätigen. Sie bezweifelt aber, dass das mit der Willenskraft oder Einstellung von Frauen zu tun hat. „Viele Studentinnen oder Absolventinnen habe ich sehr selbstbewusst und zielstrebig erlebt.“ Stattdessen könne sie sich vorstellen, dass die (Un-)vereinbarkeit von Selbstständigkeit und Familiengründung oft zum Problem wird.

Professorin: „Frauen reagieren und denken anders als Männer“

Sevim Süzeroglu-Melchiors ist Leiterin des Masterstudiengangs „Digital Entrepreneurship“ an der OTH. Auch sie setzt sich mit dem Missverhältnis der Geschlechter unter Gründern auseinander: „Frauen reagieren und denken anders als Männer. Daher müssen wir sie auch auf eine andere Art abholen und unterstützen.“ Und weil fast 50 Prozent ihrer Studenten weiblich seien, sei ihr klar geworden: Es besteht Handlungsbedarf.

Derzeit arbeitet sie mit ihrem Fakultäts-Kollegen Wolfgang Voigt an einem Konzept, dass Frauen für Gründungsvorhaben sensibilisieren soll. Süzeroglu-Melchiors ist, wie das diesjährige Siegerteam des Hochsprung-Awards und Madeleine Sado, überzeugt, dass Vorbilder, Austausch und Reflexion die entscheidenden Methoden sind, um Frauen im Unternehmertum zu unterstützen.