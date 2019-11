Anzeige

Mieten Regensburgs Mieten bleiben stabil In einem aktuellen Mietpreisindex ist Regensburg unter den 50 teuersten Städten. Der Spitzenreiter überrascht.

Mail an die Redaktion Ein Bauarbeiter läuft über einen Wohnungsneubau in Berlin. Foto: Daniel Naupold/dpa

Regensburg.Der Münchner Vorort Karlsfeld ist die teuerste Kommune Deutschlands. Das geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Mietpreisindex des Forschungsunternehmens F+B hervor. Insgesamt wurden 352 Städte mit über 20 000 Einwohnern analysiert. Auch drei ostbayerische Städte sind darunter: Regensburg, Straubing und Neumarkt.

Regensburg belegt in dem Index den 44. Rang. Im vergangenen Jahr rangierte die Domstadt noch auf Platz 38. Im bundesweiten Schnitt müssen Mieter 7,04 Euro pro Quadratmeter zahlen. Regensburg liegt leicht darüber. Dem Index zufolge kostet hier der Quadratmeter – wie im vergangenen Jahr - durchschnittlich 7,81 Euro.



Neumarkt und Straubing günstiger

Auf Platz 147 liegt Neumarkt (vergangenes Jahr: 138) und auf Platz 241 Straubing (vergangenes Jahr: 235). Damit befinden sich beide Städte unter dem bundesweiten Durchschnitt bei den Mietpreisen. In Neumarkt zahlt man weiterhin durchschnittlich 6,34 Euro pro Quadratmeter, in Straubing sind 5,77 Euro fällig.

Die durchschnittliche jährliche Mietsteigerung beträgt laut dem Index in allen Städten mit Mietspiegeln 1,8 Prozent. In Bayern liegen die jährlichen Veränderungen mit 1,5 Prozent in diesem Jahr unter dem Durchschnitt.

Hinter Karlsfeld mit 11,41 Euro pro Quadratmeter rangiert als teuerste Großstadt Stuttgart auf Platz zwei. München rutscht auf Platz sechs ab. (am)

