Aussenansicht Regionalität in Krisenzeiten Die Vorteile der regionalen Wirtschaft sind auch in den Köpfen der Menschen wieder präsenter geworden.

Georg Fetzer, Unternehmer

Mail an die Redaktion Der Autor ist Präsident des Bayerischen Industrieverbands Baustoffe, Steine und Erden e. V. (BIV). Foto: Armin Weigel

Regensburg.Kurze Wege und Wertschöpfung vor Ort – das wird mittlerweile als wesentlicher Indikator für nachhaltige Produktion gesehen. Regionale Produkte und die lokale Herstellung haben uns in Zeiten der Pandemie gezeigt, dass wir ohne Abhängigkeiten von Importen handlungsfähig bleiben. Die Vorteile der regionalen Wirtschaft sind auch in den Köpfen der Menschen wieder präsenter geworden. Viele Rohstoffbetriebe konnten sich in den vergangenen Tagen kaum vor Anfragen von Privatpersonen nach heimischem Sand und Kies retten. Gewinnungsstätten stehen schlagartig wieder hoch im Kurs. Am Anfang der Krise, als Privatpersonen nicht beliefert werden durften, war die Grube am Ort sogar so beliebt, dass die neue Sympathie fast ins Gegenteil gekippt wäre, weil die Menschen Schlange standen, aber den Rohstoff nicht mit nach Hause nehmen konnten.

Der Bau hat sich in Krisenzeiten zum Wirtschaftsmotor entwickelt. Wir haben daher die Entscheidung des Bayerischen Bauministeriums, die Baustellen auch während Corona weiter zu betreiben, begrüßt. Heimische Roh- und Baustoffe bilden dafür mehr denn je das verlässliche Fundament. Das bedeutet auch den Erhalt vieler Arbeitsplätze in der Region. An einem Arbeitsplatz in der Rohstoffbranche hängen 50 in den nachfolgenden Wirtschaftszweigen. Rohstoffe wie Sand, Kies und Schotter, aber auch der Baustoff Beton sind im Schnitt 35 Kilometer von der Gewinnung bzw. Herstellung bis zur Baustelle unterwegs. Mit diesem unschlagbaren Umweltvorteil können nur mineralische Produkte punkten, kein anderer Baustoff schafft das. Kurze Wege bedeuten weniger Verkehr, reduzierten CO2-Ausstoß und vor allem Versorgungssicherheit. Heimische mineralische Produkte unterliegen höchsten Standards, die Qualität und Arbeitsbedingungen betreffend. Und sie prägen Bayern durch viele bedeutende Bauwerke. Regionale Gewinnung und Produktion halten den Rohstoffpreis auf einem verträglichen Niveau. Sand und Kies gehören zu den frachtintensiven Massenrohstoffen. Schon bei einer Entfernung von 50 Kilometern übersteigen die Transportkosten den Materialpreis. Importe verteuern den Bau, im privaten wie im öffentlichen Bereich. Wir brauchen ein lokales Miteinander. Bauen und die Annehmlichkeiten einer funktionierenden Infrastruktur ja, die Grube oder den Steinbruch vor der Haustüre aber nicht? Wer Nachhaltigkeit ernst nimmt, kommt an einer regionalen Rohstoffversorgung nicht vorbei. Und in der Krisenzeit ist die Versorgungssicherheit durch heimische Produktion von besonders hohem Wert.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.