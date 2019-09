Anzeige

Finanzen Roboter legen das Geld an Automatisierte Investments versprechen einfache, breit gestreute Anlageformen. Doch bisher halten sich Sparer zurück.

Von Alexander Sturm

Sparer können ihr Geld automatisiert anlegen lassen. Doch die Anlage-Programme breiten sich in Deutschland nur langsam aus.

Frankfurt.Automatisierte Geldanlagen im Internet dringen nur langsam zu deutschen Sparern vor. Die Roboter-Plattformen, bei denen Anleger Geld in Fonds-Portfolios investieren können, stoßen auf weniger Andrang als zunächst erwartet, erklärte die Beratungsgesellschaft Oliver Wyman. Das liegt nicht nur daran, dass viele Deutsche notorisch der Börse misstrauen, sondern auch an Banken, die im Vertrieb oft lukrative eigene Fonds bevorzugen.

„Die Hoffnungen der Branche haben sich nicht erfüllt“, sagt Matthias Hübner, Partner bei Oliver Wyman. Viele Anbieter von digitalen Vermögensverwaltern, darunter Start-ups, hätten die Bedeutung einer bekannten Marke und die Kosten für Kundenakquise unterschätzt. Zudem richteten sich Geldanlage-Programme („Robo Advisor“) an eine Nische von Kunden, die Internet-Angebote nutzten und an Wertpapieren interessiert seien. „Beides zusammen ist selten.“

Bei den Robo-Angeboten geben Sparer etwa an, welche Anlagezeiträume, Einkommen und Risikoneigungen sie haben. Danach schlägt ein Computer ein Standardportfolio vor – meist aus Indexfonds (ETFs) von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Immobilien. Manche Anbieter passen das Portfolio automatisch an, wenn Börsenrisiken wachsen, andere setzen die Aufteilung nach einer Zeit zurück. Der Vorteil: Anleger müssen sich nicht selbst im Wertpapier-Dschungel orientieren.

Sparer können mitunter schon ab einmalig 1000 Euro dabei sein. Digitale Vermögensverwalter versprechen langfristig meist vier bis sechs Prozent Rendite pro Jahr bei Gebühren von 0,5 bis rund einem Prozent.

Vorkenntnisse sind nötig



Geldanlage-Roboter bieten Sparern den Vorteil einer vereinfachten Vermögensverwaltung, findet der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). Die Qualität der noch recht neuen Instrumente sei für Anleger aber schwer zu beurteilen: „Verbraucher müssen nachvollziehen können, was Algorithmen bei der Geldanlage wie entscheiden.“ Und der Fondsverband BVI meint, Anleger bräuchten Vorkenntnisse an der Börse.

Doch viele Erfahrene investieren alternativ lieber eigenständig in ETFs, was noch billiger ist. Hübner beobachtet schon erste Übernahmen und Rückzüge bei Robos. „Dieser Trend wird sich beschleunigen.“

Zwar hat sich das verwaltete Vermögen der Robo Advisor 2018 auf 2,8 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, so Oliver Wyman. Damit blieb es aber deutlich unter den Erwartungen der Berater von drei bis vier Milliarden. Erst jetzt könnte der Markt auf rund vier Milliarden gewachsen sein, schätzen sie. Gemessen am Vermögen in klassischen Investmentfonds ist das ein Klacks: Dort haben deutsche Privatanleger laut Bundesbank rund 600 Milliarden Euro investiert. Dabei galten Anlage-Roboter anfangs als smarte Instrumente, um traditionellen Sparern Investments an der Börse näher zu bringen. Die Deutschen könnten damit ihr Geld einfach in Wertpapier-Portfolios anlegen, so die Hoffnung von Start-ups und Banken. Mehr als 40 Anbieter werben heute schon um Kunden.

Hoffnung auf die Jungen



Doch zuletzt ist es ruhig geworden. Den Markt haben wenige Firmen unter sich aufgeteilt. Scalable Capital verwaltet allein mehr als 1,5 Milliarden Euro. Das Start-up aus München profitiert von einer Kooperation mit der Direktbank ING. Zu den größeren Adressen zählen Quirion mit 280 Millionen und das Start-up Liqid mit fast 500 Millionen, das mit komplexen Anlagen und Beratung Vermögende umwirbt.

Hübner erwartet weiteres Wachstum der Geld-Anlageroboter – weil Versicherungen wie Allianz mit ihrem Vermögensverwalter AGI auf den deutschen Markt drängen. Auch dürfte mit der technikaffineren jungen Generation mehr Geld in digitale Vermögensverwalter fließen. Ganz ohne Beratung geht es aber auch bei Robos in Deutschland nicht, merken Anbieter und beantworten Kundenfragen teils per Chat oder Telefon. Und manche bieten gar eine persönliche Beratung an – ein bisschen wie früher, in der guten alten Filiale.