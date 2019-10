Anzeige

Tourismus RTK führt Thomas Cook-Reisebüros weiter Der bisherige Partner des insolventen Unternehmens mit Sitz in Burghausen führt rund 700 Niederlassungen alleine weiter.

Merken

Mail an die Redaktion Das Logo des britischen Reisekonzerns Thomas Cook vor der Zentrale des deutschen Ablegers in Oberursel Foto: Silas Stein/dpa

Oberursel.Der Veranstalter RTK führt Hunderte Reisebüros der insolventen Thomas Cook in Deutschland weiter. Der bisherige Thomas-Cook-Partner wird die rund 700 bislang gemeinsam geführten Büros in Eigenregie weiterführen. Damit sei die Zukunft der Filialen, die Reisen der Thomas-Cook-Marke Neckermann verkaufen, gesichert, teilten die beiden Unternehmen am Freitag mit.

Die Büros gehören zur Firma Alpha Reisebüropartner, die bisher zu gleichen Teilen von der deutschen Thomas-Cook-Tochter mit Sitz im hessischen Oberursel und der Raiffeisen-Tours RT-Reisen GmbH - kurz RTK - mit Sitz im bayerischen Burghausen geführt wurde. RTK übernimmt nun die Anteile seines insolventen Kooperationspartners.

„Als alleiniger Gesellschafter können wir in enger Zusammenarbeit mit den selbstständigen Reisebürounternehmen die Zukunft der Kooperation sichern“, erklärte RTK-Geschäftsführer Lars Helmreich. Für Thomas Cooks vorläufigen Insolvenzverwalter Ottmar Hermann stehe der Wunsch im Vordergrund, bald einen Investor für die gesamte Thomas-Cook-Gruppe zu finden, heißt es in der Mitteilung. Allerdings: „In einigen Fällen - wie eben in diesem - ist der Verkauf eines einzelnen Geschäftsbereiches für alle beteiligten Partner durchaus sinnvoll.“

Nach der Pleite des britischen Reisekonzerns Thomas Cook musste Ende September auch die deutsche Tochter Insolvenz anmelden. Zur Thomas Cook Deutschland gehören unter anderem die Marken Neckermann, Öger Tours und Bucher Reisen. (dpa)