Luftverkehr Ryanair: Flugbetrieb läuft trotz Streik Die Airline habe keine Einschränkungen hinnehmen müssen. Auch für die kommenden Tage rechnet sie nicht mit Störungen.

Mail an die Redaktion Streikende Ryanair Piloten versammeln sich vor dem Flughafen in Dublin. Foto: Brian Lawless/PA Wire7aRCHIV

London.Eine erste Welle von Flügen sei wie geplant gestartet, hieß es in einer Mitteilung der Billigairline am Montag. Auch für die von der Pilotengewerkschaft Balpa angekündigten Streiktage am Dienstag und Mittwoch rechnet die Fluggesellschaft nicht mit streikbedingten Störungen.

Balpa hatte Anfang August im Streit über Renten, Bezahlung und andere Themen zu dem mehrtägigen Streik aufgerufen. Ryanair zufolge sollen sich aber 95 Prozent der britischen Piloten dem Aufruf nicht angeschlossen haben.

