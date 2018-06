Veranstaltung Schiri-Tipps für viele Chefs Es war der Auftakt des Wirtschaftszeitung Businessclubs: Urs Meier spricht vor Entscheidern und Führungskräften der Region.

Von Curd Wunderlich

Mail an die Redaktion Urs Meier sprach in Regensburg vor 120 Entscheidern aus Ostbayern. Foto: Tino Lex

Regensburg.Es war ein Auftakt nach Maß, den die Mitglieder des neuen Wirtschaftszeitung Businessclubs der Mittelbayerischen Zeitung am Mittwochabend erlebten: Der ehemalige Weltklasse-Schiedsrichter und heutige ZDF-Fußballexperte Urs Meier aus der Schweiz sprach in der Continental Arena vor rund 120 Entscheidern aus Ostbayern unter dem Titel „Zwischen den Fronten: Entscheidungen unter Druck“. Die Wirtschaftszeitung um Redaktionsleiter Martin Angerer und Organisatorin Marlen Möller vom Mittelbayerischen Verlag konnten so mit einem echten Hochkaräter zu Beginn einer ganzen Reihe von Netzwerkveranstaltungen des frisch aus der Taufe gehobenen Businessclubs aufwarten.

Meier zog im Regensburger Fußballtempel bei einer ganzen Reihe von Situationen Parallelen, wie Schiedsrichter und Führungskräfte in der Wirtschaft Entscheidungen fällen müssen. Mit manchmal humorigen und immer sehr anschaulichen Anekdoten aus seiner 27-jährigen Karriere als Schiedsrichter, in der er fast 900 Fußballspiele leitete, verdeutlichte er seine Thesen.

250 bis 300 Entscheidungen habe ein Schiedsrichter in einem Fußballspiel zu treffen – also rund drei Entscheidungen pro Minute. Das ist eine Taktung, vor der Führungskräfte im Geschäftsleben eher selten stehen.

„Wer eine Sekunde zögert, ist unsicher, wer zwei Sekunden zögert ist sehr unsicher. Und wenn man drei Sekunden zögert, ist das eine mittlere Katastrophe“ Urs Meier, Schiedsrichter



Auch das Tempo, in dem Spielleiter sich entscheiden müssen, ist atemberaubend: „Wer eine Sekunde zögert, ist unsicher, wer zwei Sekunden zögert ist sehr unsicher. Und wenn man drei Sekunden zögert, ist das eine mittlere Katastrophe.“ Dennoch gebe es Grundsätze, an die sich Spielleiter auf dem Feld und Chefs in der Wirtschaft gleichermaßen halten sollten, so Meier, der den ganzen Abend völlig frei sprach und Ostbayerns Führungskräfte von Anfang an konsequent duzte.

Fair Play auch in der Wirtschaft

Ganz entscheidend sei das Fair Play. „Fair Play bedeutet, vom anderen her zu denken“, erklärte der frühere Fifa-Schiri in seinem charmanten Schwyzerdütsch. Ein Mitbewerber dürfe vom eigenen Handeln keinen Schaden davontragen, „sonst habe ich mich nicht fair verhalten“. Die Unternehmen, die sich an diesen Grundsatz hielten, seien am längsten erfolgreich, ist Meier überzeugt, der bis zu dessen Verkauf im Jahr 2010 Inhaber eines Haushaltsgeräte- und Küchengeschäfts im Schweizer Wettingen war. Zentral für den Erfolg als Führungskraft sei auch gute Teamarbeit, betonte Meier – und zeigte auch ein Beispiel, als die auf dem Fußballplatz unter seiner Leitung einmal nicht ganz glatt gelaufen war.

„In gut funktionierenden Teams werden Hierarchien abgebaut“ Urs Meier, Schiedsrichter



„In gut funktionierenden Teams werden Hierarchien abgebaut“, ist der Fußballexperte überzeugt, der auch bei der WM 2018 wieder für das ZDF im Einsatz sein wird, um strittige Entscheidungen der Unparteiischen zu bewerten. Das sei wichtig, um am Ende dem Kunden (oder auf dem Platz: den Fußballern) ein gemeinsames Ergebnis präsentieren zu können.

Entscheidungen zu treffen, bedeute immer auch ein Risiko einzugehen. Dabei sei es wichtig, sich auf das eigene Bauchgefühl verlassen zu können, glaubt Meier. Das habe er in seiner Schiedsrichterkarriere bei der EM 2004 beim Viertelfinale zwischen England und Portugal so tun müssen, führte er beispielhaft aus.

Morddrohungen nach EM-Spiel

Damals annullierte Meier in der 89. Minute ein Tor des Engländers Sol Campbell, da John Terry den portugiesischen Torhüter Ricardo gefoult hatte. England verlor im Elfmeterschießen das Spiel und schied aus. Er habe das Foul Terrys nicht gesehen, so Meier. Er habe auf seine Intuition gehört und richtig gelegen – auch wenn er danach mit einer Menge Druck der englischen Presse und Morddrohungen englischer Fans umgehen musste.

„Führungskräfte haben Entscheidungen zu treffen, kein Entscheid ist auch ein Entscheid“ Urs Meier, Schiedsrichter



„Führungskräfte haben Entscheidungen zu treffen, kein Entscheid ist auch ein Entscheid“, führte Meier weiter aus. Als Chef müsse man also auch verantworten, was man nicht tut. Das unterscheide auch einen guten Spielleiter von einem schlechten Schiedsrichter – oder den guten Boss vom schlechten: „Pfeifen kann jeder, es geht um die Entscheidung danach.“ Schlecht seien auf dem Platz wie im Geschäftsleben Konzessionsentscheidungen. Nach einem Fehler müsse man dem daraus resultierenden Druck der Fans oder der Mitarbeiter standhalten, denn ein zweiter Fehler gleiche den ersten niemals aus.

