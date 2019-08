Anzeige

Technik Schülerinnen erforschen digitale Welt Zwölf Mädchen lernten den Berufsalltag von Ingenieurinnen kennen und tauchten in die Welt des autonomen Fahrens ein.

Von Bastian Gerling

Regensburg.Immer noch sind Frauen in technischen Berufen stark in der Minderheit. Um mit gängigen Klischees aufzuräumen und Mädchen zu begeistern, vielleicht selbst einmal Ingenieurin zu werden, veranstaltet die Bildungsinitiative „Technik – Zukunft in Bayern 4.0“ sogenannten „Forscherinnen-Camps“. Hier können Realschülerinnen, Gymnasiastinnen und Fachoberschülerinnen fünf Tage lang das Ingenieurstudium an einer Hochschule sowie den tatsächlichen Arbeitsalltag in einem Unternehmen kennenlernen.

In der ersten Ferienwoche richteten die Ostbayerische Technische Hochschule und Continental das Camp bereits zum fünften Mal gemeinsam in Regensburg aus. Am Freitag präsentierten die Teilnehmerinnen dann ihre abschließenden Ergebnisse zum Forschungsauftrag „Autonomes Fahren – Dein Blick von der Gegenwart in die Zukunft“ den Auftraggebern von Hochschule und Unternehmen, sowie ihren Eltern und Ehrengästen.

Theorie und Praxis

Die Schülerinnen konnten dabei auf ein prall gefülltes Programm zurückblicken, das sie mithilfe von Dozentinnen, Studierenden und Ingenieurinnen absolvierten. Zu Beginn der Woche informierten sie sich über die OTH, mit all ihren verschiedenen MINT-Studiengängen. Außerdem lernten sie den Continental-Standort Regensburg bei einer Werksführung besser kennen. Dann sammelten sie Informationen zu ihrem Forschungsgebiet. So beschäftigten sich die Schülerinnen zum Beispiel mit den verschiedenen Levels der Automatisierung eines Autos bis wirklich autonomes Fahren erreicht wird.

„Da hatten wir wirklich Spaß, viele sind sogar ein zweites Mal mitgefahren.“ Teilnehmerin Pia



Dabei wurden sie auch mit einem besonderen Highlight überrascht: Testfahrten mit drei verschiedenen, teilweise autonomen Autos. „Da hatten wir wirklich Spaß, viele sind sogar ein zweites Mal mitgefahren“, erinnert sich Teilnehmerin Pia zurück. Zudem programmierten die Schülerinnen zum Einstieg eine Ampel, um sich an ihr Hauptprojekt heranzutasten: das selbstständige Programmieren eines autonomen, fahrbaren Roboters. Ein voller Erfolg, denn am Ende folgte der Roboter nicht nur den schwarzen Linien am Boden, sondern stoppte auch vor Hindernissen und konnte sogar selbstständig überholen.

Jedes Detail ist wichtig

Allerdings war dafür einiges an Durchhaltevermögen erforderlich. So seien laut den jungen Forscherinnen unglaublich viele Fehlversuchen nötig gewesen, bis alles wirklich funktioniert habe. Verständlich, denn beim Programmieren entscheidet manchmal ein einzelner Buchstabe darüber, ob das System funktioniert oder nicht. Deshalb zeigte sich auch Frank Reil, vom Kooperationspartner Continental begeistert: „Ohne vorherige Programmierkenntnisse innerhalb von kürzester Zeit ein solches Projekt zu meistern, das ist schon sehr beeindruckend.“

Die Schülerinnen beschäftigten sich zudem noch mit Zukunftsvisionen für das autonome Fahren. Sie entwickelten dabei verschiedene Apps, die beispielsweise als Zeitvertreib, während langer Urlaubsreisen, dienen könnten. Dazu „Easy Parking“, ein Hilfsmittel mit dem man autonomen Fahrzeugen bei der Parkplatzsuche Anweisungen bezüglich der Entfernung, einem bevorzugten Stellplatz oder auch einer geplanten Abholzeit geben könnte.

Die Initiative Organisatoren: Die Forscherinnen-Camps sind Teil der Bildungsinitiative „Technik - Zukunft in Bayern 4.0“. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche für Technik zu begeistern. In vielen Projekten – vom Kindergarten- und Schulalter bis zum Übergang in Ausbildung oder Studium – soll das Interesse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für technische, naturwissenschaftliche und digitale Zusammenhänge geweckt werden.

Träger: Hauptförderer sind die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber bayme vbm. Der Projektträger ist „Wirtschaft im Dialog“im Bildungswerk der bayrischen Wirtschaft e.V..Dazu unterstützt das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft die Projekte. Jährlich werden über 100 Veranstaltungen angeboten, 25 davon sind Camps. Das Camp ist für Schülerinnen von 15 bis 18 Jahren geeignet.

Damit sei der Forschungsauftrag definitiv erfüllt, sind sich die Kooperationspartner Reil von Continental und Prof. Dr.-Ing. Ralph Schneider, Vizepräsident der OTH, einig. Für die Teilnehmerinnen bedeutete das Camp aber nicht nur harte Arbeit, es gab auch auch verschiedene Freizeitaktivitäten: Von Teambuilding zum Kennenlernen, über Bouldern bis hin zu einem Präsentationsworkshop war viel geboten. Das Forscherinnen-Camp in Regensburg hat sein Hauptziel erreicht: Den Mädchen technische Berufe näher bringen.

„Ich kann nur erfolgreich werden, wenn ich das, was ich tue, gern tue.“ Teilnehmerin Lisa



Teilnehmerin Ramona ist zum Beispiel beeindruckt davon, wie international der Beruf Ingenieurin ist, die Vorstellung weltweit arbeiten zu können fasziniere sie. Anouk hingegen hat erkannt, „dass ich mit meiner Leidenschaft für technische Themen nicht alleine bin, und von allen Seiten viel Förderungen bekommen kann.“ Eine wichtige Erkenntnis, die wirklich jeder beherzigen sollte, nimmt dagegen Lisa mit aus dem Camp. „Ich kann nur erfolgreich werden, wenn ich das, was ich tue, gern tue.“