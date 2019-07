Sehnsucht nach dem starken Mann

Anzeige

München.Wer Vorstandschef bei BMW werden will, darf nicht selbst den Blinker links setzen und auf die Überholspur steuern. Vielmehr soll er sich durch vorangegangene Leistungen automatisch aufdrängen. Oliver Zipse hat sich genau an diesen Brauch gehalten. Insofern ist seine Berufung an die Spitze des traditionsreichen Autoherstellers alles andere als eine Überraschung, sondern eine Bestätigung der bisherigen Besetzungskultur. Nun aber darf er loslegen, und er soll verbal wie auch in Taten Gas geben, heißt es allerorten aus dem Unternehmen und dem Umfeld. Die Botschaft dahinter: Vorgänger Harald Krüger hat sich in dieser Hinsicht allzu sehr zurückgehalten.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

################# ######## #### ###### ###### ##### #### ### ####### ## ###### ### ### ########### #############. #### ################# ### ## ### ## ############, #### ### ###########. #### ####### ### ########## ### ######## ############# ####### ######, #### ###### ### #### ########## ## ##### ####, ## ### #### ### ###### ### ##### ################### ########### ###### #### ########## ####. ###### ###### ### ### ########### ####### ### ###### ########. ####### ### ## ######## ###########. ###### ## ###### ###### ######## ##### ### ### ############## ### ##### ######## ### ### ############### ############## ## ######### ### ### ##### ### ################## ### ##########. ####### ###### ##### ###### ####### ###### ### ####### ######, ### ##### ################## ##########. #### ################# ####### ######### ### ### ## ######## ##### ####### #######, #### ### ##### ################# ### ##### ############## #######.

### ######### ######, ### #####, ### ##### ### ### ### ############# ### ### #### ##### #### ##########, ##### ### #### ###### ####. ##### ####### ###### ## #### ##### ### ### #### ################### ### ### ####### #########. ###########, ##########, #######, ######## – ##### ###### ### ######### ###########, #### #### ###### ## ##### ####, ### #### ## #### ##########. ### ####### ####### #### #### #####, #### ### ####### ### ###### ## ### ###### ########### ######, ###### #######, #### ##### ### ###### ######### ##### ######## #######. ### ### ######## #### ### ###### ####### ###### ### ### #### #########. #### ######### ## ### ########## ###-####### ####### ##### ##### ### ################## #### ######## #####. #### ## ### #### #### ###########, #### ### ########## ### ##### ########## ### ##### ## ######## ########### ####. ######## ##### ## ### ######### ######## ## ##### ####### ########### ######, ## ### #### ####### ### ### ### ########. ###### ###### ####### ### ############ ######## ### ########### ###################### ## ####.

###### ## ### ### ####################?

##### #### #### ######, ## ### ## ###### #################### ######## #### #### ######### ### ### ########### ############. #### ### ### #### ### ############### ## ### ## ## ### #### ########, ### #### ## #### ###### ### ########### ##### ######## ####### ########## #### – ## #### ### ######, ## ##### ## #######. ### ######## ###### ####### ####### ### ######-### ## – ### ########## ####, ### ##### ##### ### ### ######### ##### ############# #####.

######## ################# ##### ## ##### ###############, ############## ### ######## ######### ######### ##########################, #### ############# ############# – ### ########## ######## #### ### #### ######, #### ## ##########, ####### #### ###. ### #### ######### ####### ####### ####### ####, ### ### #### ### ##### ########### #####. ## ################# ###### ### ###### ###### #### ######## #### ############, #######, „### ####### ####“. ## ##### ##### ########### ########### ########### ####, #### #### #### ######.