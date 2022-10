Ölkonzerne im Plus Shell und TotalEnergies fahren erneut Milliarden-Gewinne ein

Mail an die Redaktion Die preise an den Tankstellen sind weiter hoch. Foto: Lennart Preiss/dpa

Die Ölkonzerne Shell und TotalEnergies haben angesichts der hohen Preise erneut riesige Gewinne eingefahren: Im dritten Quartal von Juli bis September machte Shell 6,7 Milliarden Dollar (Euro) Gewinn. TotalEnergies wies ein Plus von 6,6 Milliarden Dollar aus.

Shell kündigte ein Aktienrückkaufprogramm an, wovon die Anleger profitieren. TotalEnergies kündigte einen Bonus für seine Beschäftigten weltweit an.







Der britische Ölriese Shell hatte im Vorjahresquartal noch einen Verlust von 447 Millionen Dollar ausgewiesen - entsprechend riesig war die Steigerung auf die nun 6,7 Milliarden Dollar Gewinn. Der Konzern will Aktien im Wert von vier Milliarden Dollar zurückkaufen; weil der Bestand so verringert wird, steigt der Aktienkurs.

TotalEnergies: Bonus in Höhe eines Monatsghalts

Der französische Konzern TotalEnergies steigerte den Gewinn im Vergleich zum dritten Quartal 2021 um 43 Prozent. Das Unternehmen kündigte an, alle Beschäftigten würden einen Bonus in Höhe eines Monatsgehalts bekommen.

Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire sagte dem Sender BFM Business, der hohe Gewinn erlaube es, den Autofahrern in Frankreich einen Rabatt zu zahlen und die Löhne der Beschäftigten anzuheben. In Frankreich wird auch wie in vielen anderen Staaten über eine Übergewinnsteuer für Energiekonzerne diskutiert.

