Textilwirtschaft Shoppen ist das neue Wellness Das Modehaus Frey mit Sitz in Cham holt mit Emotionen die Kunden aus dem Netz in ihre Erlebniskaufhäuser.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Im September 2019 begeisterte das Modehaus Frey mehr als 2000 Menschen mit einer Modenschau in der Chamer Stadthalle. Foto: Frey Mode

Cham.Karo und Leo sind wieder da. An Ockergelb kommt man nicht vorbei und wer sich traut, trägt Neonfarben. Röcke werden mit grob gestrickten Wollpullovern kombiniert und der Herr trägt seinen Anzug auf Figur geschnitten. Mehr als 2000 Zuschauer haben vergangene Woche in der Chamer Stadthalle verfolgt, wie das Modehaus Frey die aktuellen Trends für Herbst und Winter kombiniert. Die Karten waren binnen kürzester Zeit ausverkauft. Für das Modeunternehmen, das mit vier Häusern in Cham, Bad Kötzting, Schwandorf und Marktredwitz zu den größten in Ostbayern gehört, ein Beleg, dass Kunden diese Art der Inspiration wünschen. „Die Marken gibt es überall, aber das Styling hat nicht jeder“, sagt Helmut Hagner, Leiter der Unternehmensgruppe.

### ### ########## ### #### ###### ### ############# ####### #### #####. ### ###########, ### #### ## #### ######### #####, ########## #### ### ######### ######### #####, #### ## ##### ### ##### ############# ## ### ######## ## ####### – ### ########### ######. „### ###### #### ### ######-###### ### ###### ### ##### ############ ###### ########“, #### ######. ### ######## ####, ### ### ########### ### ##### #### ## ### ######## ########## ######, #### ### ######-###### #### ####### ########, ### ######## ######## #### ## #####.

„#### #### #####“

### #########, ## ### ########## ############ ######## ## ######, #### ### ### ####### ### ###########. #### ### #### ### #### – ### ##### ### #### ########### #### #### ########### ## ####, ###### ### ############ ########, ####### ###########. ### ####### ############# ##### ### ## ###### ###########. „### ##### ##### ########### ### ####### #### ### #### #########.“ ### ####### ##### ##### #### ###### ## #### ############# ## ### ########### ########. „### ### ### ##########, ## ### ####### ########### #######. #### #### ### ### ### ####, ###### ### ##############, ##### #### #####“, #### ####.

## ### #### ###### #### ###### ##### ################# ##############: „#### #### #####.“ ### ###### ##### ### ### ######## ##### #############, ##### ############ #############. ########### #### ## ##### ###### ##### ######, ### ##### ### ###### ### #### ############ ###### ### ### ########## ### #### ####### ###### #### ##########, ####### ######. ## #### ######, ### ## ###### ######## ### ###### ### ########## ######## #### #### ## ########## ### ##### ### ### ###### ########## #### ##### ########## ######## #####, ####### ######## ####. ########## ##########, ### ## ### ########## ###### #######.

### ########### ############## ### ### ########### ##### ######### ################### ##### ### ################, ### ### #### ######### ####### ######, ##. ########### ##### ### ### ### ######### #### ### ####### ### #### ### ### ###### ### #### #### ############# ###### ## ######## ####. ### ###### ##### ### ###### ############### ###. ### ##### ###### ### ####### „######## #####“ ### ##### ##### ########## ####### ###, ### ####, #### ### ##### ### ##### ######### ############ #### ####. ### ########## #### ## ### #### ######### ######### ########### ### ########-#####-########, ### #### ######## ### ########### ### ########### ##### ### ########. „#### ### ### ###### ######, #### ###### ### #### ############“, #### ###### #####, ###### ### ##########.

### ################### ### #########, #### #### #### ## ####### #### ### ### ### ### ### ### ###### ######### #####. #### ####### ### #### ###### ### ###### ### ### ######### ### ########## ######### ## ### ######## ### ########## ####### #######. ##### #### #### #### ###### #### ## ### ########## ### ### #### ########## ######### ##########. „### ##### ### ###### ####### ##### ## ####. #### ###### ### ### #######“, #### #########-###### ######### ##########. ####### ## ### ###### ######## ########### ### ### ########## ######-########## ############, ###### #### ### ####### ### ####, ## ##### ##### ### ###### #### ####. ######## ##### ### ##### ###########, ### #### ### ##### ##### #### ######### #####. ### ##########: ######### #### ##### #### ## ##### ############.

####### ######## ## ### ######

##### #### ##### #### ### ###### #### ##. ######## #### ##### ### ########## #######, ### ### ## ### ########### ############ ###. #### ###### ### ########## ####### ######## #####. ##### ########## ### ###### ##### ###########, ### ### ########. ### ###### ##### ####### ### ######### #### ##########. ######## #### #### ## ########### ##########. ####### #####, ########## ###############, ########## ### ######## ### ### #######, ## ### ########## ################ ## ########. ## ####### ###### ####### ### #### ######## ######. ### ### ##### #####: ### ### ###### ### ###### ####### #### #### #########! #### ##### ### ##### ### ######## ####### ########## ### ##### ##### ### ######### ### ### ######## #####. #### ######################## ###### ##### ### ##### ####### ######## ### ## ### ####-###### ########. „### ### ##### ########, ### ### #########“, #### ###### #### ###### ########.

##### ### #### ###### ### ### ########## ## ### ###### ##########:

####### #### ### ############# ### #### ################## ### ### #### ######### ### ########### ##########, ### ### ######-#### „###.###########.##“ ### ########## ### ## #### #####. #### ####### ### ## #######, #### ### ##### ## #############. „##### #### ### ############“, ## ######. #### ## #### #### ############ ######## #######. #### ##### #### ###### ####### „##### #### ###“. ### ##### ##### ##### „###.############.##“ ##### ########## ### ### ###### ### ######### ################# #######. ## ######## #### ### ######, #### ### ########### ### ##### ######## ####### ######### ###. #### #### #### ## ## ###### ##### ## #######, #### ######. ## #### ##### ####-#### ### ########## #### ## #### #### ############## ### ##########. ### ######, ### ### ##### ######### ######, ###### ### ## ### ####-#######. ## ###### ###### ### ######## #### ### ###.