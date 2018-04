Serie Sie liefern Gene auf Bestellung Die Thermo Fisher Scientific Geneart GmbH in Regensburg produziert einen wichtigen Baustein für Medikamente und Impfstoffe.

Von Louisa Knobloch

Merken

Mail an die Redaktion Standortleiter Dr. Marcus Graf (l.) und Dr. Axel Trefzer zeigen die synthetischen Gene – bereit zum Versand an die Kunden in aller Welt.Foto: Knobloch

Regensburg.Im Regensburger Gewerbepark entsteht etwas sehr kleines, das doch große Wirkung entfalten kann. Hier und im Biopark produziert die Thermo Fisher Scientific Geneart GmbH auf rund 3000 Quadratmetern Laborfläche synthetische Gene, die unter anderen für die Entwicklung von neuen Medikamenten oder Impfstoffen genutzt werden. Ausgestattet mit Laborkitteln und Schutzbrillen führen Standortleiter Dr. Marcus Graf und Dr. Axel Trefzer, zuständig für Forschung und Entwicklung, durch die Produktion im Gewerbepark.

Hier findet die sogenannte Oligosynthese statt. Aus den vier DNA-Basen Adenin (A), Cytosin (C), Guanin (G) und Thymin (T) werden mit chemischen Verfahren kurze DNA-Fragmente, die Oligonukleotide, synthetisiert. „An den 23 kleineren Anlagen können wir pro Durchlauf 400 Oligonukleotide herstellen, an den beiden großen Anlagen sogar 2000“, erläutert Graf. Zwei Durchläufe pro Tag sind möglich. Der nächste Arbeitsschritt – die Molekularbiologie – findet dann im Biopark statt: Hier wird aus jeweils 30 bis 50 Oligonukleotiden ein Gen hergestellt.

Export-Quote von 85 Prozent

Die Produktionsanlagen, die nötige Software, sogar die Platten, auf denen die Synthese abläuft – alles habe man selbst entwickelt, berichtet Graf. Dass sie innovative Lösungen für komplexe Herausforderungen finden kann, hat die Firma seit ihren Anfängen immer wieder unter Beweis gestellt. Die Geneart GmbH wurde Ende 1999 als Ausgründung der Universität Regensburg von Ralf Wagner, Marcus Graf und Hans Wolf gegründet. Am dortigen Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene forschte Wagner damals an einem neuartigen HIV-Impfstoff, der auf DNA basierte. Für die Entwicklung benötigte er ein spezielles Gen, das in der Natur so nicht vorkommt. Also beschlossen die Forscher, das Gen selbst herzustellen.

Standort- und Produktionsleiter Dr. Marcus Graf erläuert, wozu die künstlichen Gene benötigt werden, welche die Thermo Fisher Scientific GeneArt GmbH am Standort Regensburg produziert:

„Im besten Fall haben Kunden nach fünf Tagen ihr gewünschtes Gen vorliegen.“ Dr. Marcus Graf, Standortleiter Thermo Fisher Scientific Geneart GmbH



Sechs Monate arbeitete Graf im Rahmen seiner Doktorarbeit daran – heute geht es deutlich schneller: „Im besten Fall haben Kunden nach fünf Tagen ihr gewünschtes Gen vorliegen“, sagt Graf. Über ein Online-Portal können sie die DNA-Sequenz an das Unternehmen übermitteln, wo sie bei Bedarf noch für bestimmte Anwendungen optimiert wird. Dann werden die Gene synthetisiert und an die Kunden in aller Welt verschickt. „Wir haben eine Export-Quote von 85 Prozent“, sagt Graf. Zu den Abnehmern der künstlichen Gene gehören große Pharmakonzerne ebenso wie Biotech-Unternehmen und öffentliche Forschungseinrichtungen wie Max-Planck-Institute oder Universitäten. Sorgen, dass die künstlichen Gene in falsche Hände fallen, müsse man sich nicht machen, versichert Graf. „Wir haben klare Regularien: Jedes Gen, das bestellt wird, durchläuft einen Screening-Prozess.“ Auch die Kunden würden überprüft.

Übernahme als Chance

Der Markteintritt im Jahr 2000 war genau zum richtigen Zeitpunkt erfolgt: Wenige Jahre später wurde im Rahmen des internationalen Humangenomprojekts das menschliche Genom vollständig entschlüsselt. „Mir war von Anfang an klar, dass unsere Dienstleistung die Technologie der Zukunft ist“, sagt Graf. Dass das Unternehmen einmal Weltmarktführer im Bereich der Gensynthese sein würde, hätten sich die Gründer damals aber nicht träumen lassen.

„Mir war von Anfang an klar, dass unsere Dienstleistung die Technologie der Zukunft ist.“ Dr. Marcus Graf, Standortleiter Thermo Fisher Scientific Geneart GmbH



2003 gewann Geneart den Bayerischen Gründerpreis. In den folgenden Jahren konnte das Unternehmen seinen Umsatz immer weiter steigern. „Ein großer Meilenstein war 2006 der Börsengang als erste Firma im Biotech-Bereich“, sagt Graf. 2008 schloss Geneart erfolgreich einen Großauftrag der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde National Institutes of Health ab: Für die Vervollständigung der „Mammalian Gene Collection“ (MGC) produzierte das Unternehmen rund 2400 Gene und 1500 Genvarianten. 2010 kaufte das amerikanische Biotech-Unternehmen Life Technologies die Regensburger Geneart AG mit damals rund 180 Mitarbeitern. Life Technologies wurde wiederum im Jahr 2014 von dem US-Konzern Thermo Fisher Scientific übernommen. Der Name Geneart blieb als Marke erhalten, der Regensburger Standort heißt heute offiziell Thermo Fisher Scientific Geneart GmbH.

Die Übernahmen sieht Graf als Chance: „In einem globalen Markt kann man besser bestehen, wenn man einen globalen Partner hat.“ So könne man heute auf ein weltweites Vertriebsnetz zugreifen. In den Standort Regensburg wird weiter kräftig investiert: „Wir sind ein Exzellenzzentrum und entwickeln hier Syntheseplattformen für den ganzen Konzern“, betont Graf. Im Biopark und im Gewerbepark sind aktuell rund 280 Mitarbeiter beschäftigt, darunter Biologen, Chemiker, Softwareentwickler und Ingenieure. „Wir bilden zudem Biologie-Laboranten selbst aus.“

Dr. Axel Trefzer leitet bei der Thermo Fisher Scientific GeneArt GmbH am Standort Regensburg den Bereich Forschung und Entwicklung. Hier spricht er über DNA-Synthese.

Puzzlespiel gegen Schimmelgift

Über ihren Mutterkonzern Thermo Fisher Scientific sind die Regensburger aktuell auch an einem internationalen Projekt zur Lebensmittelsicherheit beteiligt. „Es geht darum, eine Methode zu entwickeln, Schimmelpilz-Gifte – sogenannte Aflatoxine – zu neutralisieren“, erläutert Dr. Axel Trefzer. Mit dem krebserregenden Stoff sind vor allem in Afrika und Asien Getreide, Nüsse und andere Feldfrüchte belastet.

Der US-Nahrungsmittelkonzern Mars hat gemeinsam mit Thermo Fisher Scientific und drei US-Universitäten ein Crowdsourcing-Projekt gestartet. Auf der Online-Plattform Foldit kann jeder versuchen, ein virtuelles dreidimensionales Enzym so zu verändern, dass es in der Lage ist, Aflatoxine zu neutralisieren. Vielversprechende Kandidaten aus diesem „Puzzlespiel“ werden in Regensburg synthetisiert. „Wir machen also physikalische Moleküle daraus, die dann wiederum von der University of Davis getestet werden“, sagt Trefzer. So tragen die Regensburger dazu bei, das Unternehmensmotto zu erfüllen: Die Welt „gesünder, sauberer und sicherer zu machen“.

Groß, größer – oder sogar Weltmarktführer: In Niederbayern und der Oberpfalz gibt es viele Unternehmen, die in ihrem Bereich national und/oder international Champions sind. In unserer Serie porträtieren wir die ostbayerischen „Champions“.