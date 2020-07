Anzeige

Aussenansicht So gelingt der Urlaub daheim Damit die Ferien-Wochen nicht zur Belastung werden, ist es für Familien wichtig, sich Auszeiten vom Alltag zu nehmen.

Dr. Karen Silvester, Diplompädagogin

Regensburg.Endlich Sommerferien! Was sonst bei Eltern und Kindern große Freude hervorruft, bedeutet im Corona-Jahr für viele Familien erneut Stress statt Erholung. Viele Eltern haben alle Urlaubstage im Lockdown verbraucht oder die geplante Reise muss aufgrund der Risiken gestrichen werden. Für nicht wenige Familien bedeutet das: alle wieder daheim – und das sechs Wochen lang.

Schon wieder Daheim

Damit die kommenden Wochen nicht zur Belastung werden, ist es für Familien jetzt wichtig, sich gemeinsam Auszeiten vom Alltag zu nehmen. Planen Sie bewusst gemeinsame Familienzeit ein und gestalten Sie diese Zeit besonders schön für sich und Ihre Kinder. Das erfordert zwar einiges an Arbeit, aber das ist es wert! Denn diese kleinen Atempausen tun Kindern wie Eltern gut, gerade nach den belastenden letzten Monaten. Und: Beteiligen Sie Ihre Kinder an der Planung! Fragen Sie sie, was sie sich von der freien Zeit erwarten, was sie sich wünschen. Machen Sie gemeinsame Pläne, die auch zu Hause Spaß, Erholung und Gemeinsamkeit als Familie bringen.

Gemeinsame Projekte helfen

Ein Familienprojekt kann man sich beispielsweise wunderbar daheim vornehmen: einen Garten anlegen, ein Hochbeet bepflanzen, die Wohnung verschönern. Oder einfach den geplanten Ferienort nach Hause holen und spanisch kochen oder italienisch lernen. Erholung im Alltag finden – das sollte das Ziel der nächsten Zeit sein. Es ist erholsam, zeitweilig auszubrechen, Gegengewichte zur Routine zu schaffen und so die innere Balance wieder zu finden.

Warum nicht zumindest am Wochenende mal ein, zwei Tage wegfahren oder Tagesurlaube machen: eine Wanderung, eine Fahrradtour oder ein Picknick, zum See fahren oder zelten und Sterne zählen. Sowas muss nicht viel kosten. Und wenn sich alle nur noch auf die Nerven gehen, wirkt auch zeitweilige Distanz Wunder.

Mut zur Distanz

Dann kann man die Kinder mal bei dem besten Freund übernachten lassen oder ein paar Tage zu den Großeltern schicken. Kinder und Eltern brauchen diesen Ausgleich gleichermaßen und eine solche Pause voneinander bringt auf lange Sicht wieder Harmonie ins Familiengebilde. Wenn man allerdings gar nicht mehr auf einen grünen Zweig kommt und die Anspannung steigt, sollte man sich externe Hilfe holen – Beratungsstellen oder Familienzentren sind kompetente Ansprechpartner.

