Aussenansicht So ginge nachhaltiger Wohlstand In Wirklichkeit sparen „Klimasteuern“ jährlich allein in Deutschland mehrere hundert Milliarden Euro ein.

Ulrich Schneider-Wedding, Pfarrer

Regensburg.Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich beim ersten weltweiten „Fridays-for-Future“-Protesttag nach dem Corona-Ausbruch zwar grundsätzlich auf die Seite der Demonstrierenden gestellt, zugleich aber behauptet, der Wandel könne nicht über Nacht geschehen. Leider traf er nicht die Unterscheidung zwischen dem Einstieg in den klimagerechten Umbau und der Vollendung jenes Prozesses. Angesichts der Klimakatastrophe steigen mit jedem Tag, um den dieser Einstieg aufgeschoben wird, die Gefahr, die Not und die Zerstörung. Leider steht auch immer noch die Behauptung seitens diverser Regierungsmitglieder im Raum, für den Umbau seien Milliardeninvestitionen nötig.

In Wirklichkeit spart die künftig erforderliche Weichenstellung – „Klimasteuern“, die einen „sozialen Ausgleich“ in Form eines kleinen, aber steigerbaren Grundeinkommens finanzieren – jährlich allein in Deutschland mehrere hundert Milliarden ein, die heute noch für sinnlose (Automatisierungs-) Investitionen und staatliche Reparaturmaßnahmen (im sozialen und Umweltbereich) ausgegeben werden. Das Jahrbuch des Statistischen Bundesamtes beziffert z.B. Ausrüstungsinvestitionen, gewerbliche Hochbauten und öffentliche Tiefbauten mit insgesamt 364 Mrd. (2018); unter ökologischen Rahmenbedingungen würde sich das alles erheblich reduzieren. Über niedrigere Preise, niedrigere Steuern und Grundeinkommen würde es an uns alle verteilt.

Die Umsteuerung braucht nur an Schröders 1999 bis 2001 vollzogenen Mini-Einstieg in die ökologisch-soziale Marktwirtschaft anzuknüpfen und sie zu dynamisieren. Das wird uns alle reicher machen, und sowohl der ökologische Umbau als auch der Aufbau der „Dritten Welt“ werden durch die so sich öffnenden immensen Spielräume ein Spaziergang sein. Solange das nicht klar benannt wird, schreitet die Spaltung unserer Gesellschaft fort. Ebenso wenig werden die Klimaproteste irgendetwas ausrichten. Mitte August waren Greta Tunberg, Luisa Neubauer und zwei belgische Aktivistinnen im Kanzleramt. Vielleicht wollte Merkel nur wissen: Haben sie „es“ schon kapiert? Die Forderung der vier Mädchen nach einem „Anführer“ offenbarte: nein. Vermutlich konnte „Mutti“ danach wieder etwas ruhiger schlafen.