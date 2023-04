OTH Regensburg So hilft künstliche Intelligenz dem Mittelstand in Ostbayern von Jan-Lennart Loeffler

Mail an die Redaktion Wartung einer Müllschleuse von emz-Hanauer: Dank des Einsatzes von KI verringern sich die Wartungseinsätze beim weltweit führenden Spezialisten für Haushaltsgeräte-Komponenten aus Nabburg. Foto: Luca Bacciocchi/emz-Hanauer

Eine Idee ist vorhanden, die Software läuft und vielleicht ist schon ein Prototyp entwickelt? Doch so richtig laufen will es nicht mit der künstlichen Intelligenz im Unternehmen? Was tun? Die OTH Regensburg will genau hier ansetzen. Und dafür sorgen, dass kleinere und mittelständische Unternehmen mit Künstlicher Intelligenz (KI) erfolgreich sind.

„Mittelständler haben oft nicht die Ressourcen, um das Thema KI komplett eigenständig zu betreiben“, erklärt Professor Wolfgang Mauerer, Leiter des Regensburg Center for Artificial Intelligence (RCAI). Vielmehr habe sich der Mittelstand in der Vergangenheit mit der Implementation von künstlicher Intelligenz oft schwer getan, wie Nicole Höß, Koordinatorin am RCAI, erklärt.







Effizientere Prozesse

Das Programm beinhaltet mehr als nur die Erarbeitung einer konkreten Anwendungsmöglichkeit, eines „use-case“, sondern auch Workshops wie man weitere KI-Anwendung in den Unternehmen identifizieren kann. „Es geht darum, konkret dem lokalen Mittelstand Wege aufzuzeigen, wie er KI nutzen kann“, sagt Professor Mauerer. „Und KI in den Unternehmen zu verankern.“ Die Unternehmen sollen erkennen, „welche Ziele man mit KI verfolgen kann“, sagt Koordinatorin Höß, „zum Beispiel Prozesse effizienter gestalten oder die Kundenzufriedenheit steigern.“

Im seit Juli 2022 laufenden bereits zweiten Durchgang des Programms sind die Maschinenfabrik Reinhausen aus Regensburg und die Firma Gebrüder Dorfner aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach dabei. So möchte die Maschinenfabrik Reinhausen mit KI die Diagnose und Überwachung von Betriebsmitteln verbessern. Ein KI-System soll Fehlerfälle des elektrischen Direktantriebs von Laststufenschalter für Transformatoren simulieren. Anschließend soll die KI den Zustand von Direktantrieben mit Messdaten bewerten und Fehler erkennen. Von Bedeutung ist das unter anderem, weil das Durchschnittsalter von Transformatoren im Übertragungsnetz weltweit ansteigt. Um Ausfälle zu vermeiden, sind also genaue Kenntnisse über den Zustand der Betriebsmittel immer wichtiger.

„Das ist das Besondere an dem Programm, dass man eine Fallstudie hat, an der das Unternehmen konkret lernen kann“, sagt Höß über die Idee hinter KI Transfer Plus. „Und diese konkrete Anwendung liefert dem Unternehmen einen Mehrwert.“ So auch bei der auf die Gewinnung von Industriemineralien spezialisierten Firma Gebrüder Dorfner aus Hirschau. Sie will mit Künstlicher Intelligenz ein Vorhersagemodell für Produktionsrezepturen entwickeln. Eine der Kernkompetenzen des Unternehmens ist die Beschichtung von Quarzsanden. Als Naturprodukt unterliegt dieses Rohmaterial natürlichen Schwankungen. Durch ein KI-Modell erwartet Dorfner unter anderem eine Verbesserung der Farbqualität und eine Minimierung der Produktionsabweichungen vom Standard. Als Grundlage des KI-basierten Modells dienen Qualitäts- und Prozessdaten sowie Rezepturbestandteile und die Produktionsanlage. So sollen Ausschuss bei der Produktion und Entsorgungskosten vermieden werden.

Allen „use cases“ sei gemeinsam, dass die Firmen „erst mal mit einem kleinen Anwendungsfall beginnen und schnell ersten Mehrwert schaffen“, erklärt Koordinatorin Höß, die selbst unter anderem das Projekt bei Dorfner betreut hat. Dann könne die Komplexität bei den nächsten KI-Anwendungen gesteigert werden.

Doch wie wird ein KI-Projekt erfolgreich? „Die Datengrundlage ist entscheidend“, erklärt Professor Mauerer. „Je bessere Daten – desto besser.“ Dann gehe es darum, die passende Methode zu finden. „Wir arbeiten auf Augenhöhe mit den Unternehmen zusammen.“

Erste Bilanz ist positiv

Die zweite Runde des Projekts geht nun Ende März zu Ende. Schon in der ersten Runde des KI-Transfer-Projekts – von Juli 2021 bis März 2022 – hatte die Firma emz-Hanauer aus Nabburg, ein weltweit führender Spezialist für Haushaltsgeräte-Komponenten, ein Modell zur KI-basierten Prognose der Batterielebensdauer in smarten Abfallbehältern entwickelt. Solche Abfallbehälter sollen Anreize schaffen für nachhaltige Mülltrennung, indem etwa Gebühren direkt nach der Menge des eingeworfenen Mülls berechnet werden. Die KI kann nun für jede Batterie abhängig von den Standortumständen die Restlebensdauer schätzen und somit die Wartungszyklen anpassen.

Der Schwandorfer Landmaschinenhersteller Horsch will unter anderem durch ein KI-Projekt eine punktgenaue mechanische Unkrautbekämpfung ermöglichen. Hierbei soll mit KI der Mittelpunkt von Pflanzen über eine Kamerasystem in Echtzeit berechnet werden.

Die Fit AG aus Lupburg produziert als Spezialist für additive Fertigung – auch industrieller 3D-Druck genannt – täglich hunderte Einzelteile. Deren Sortierung war zeitaufwendig. Nun wurde eine Künstliche Intelligenz entwickelt, die auf den Methoden der Computer Vision aufbaut. Zur Sortierung wird nun eine Fotobox genutzt, welche die neu gefertigten Bauteile aus verschiedenen Winkeln erfasst. Die Kameraaufnahmen werden dann automatisch ausgewertet, was den Prozess um ein Vielfaches beschleunigt.

Die Bilanz des Programms fällt zum Ende der zweiten Runde positiv aus: „Von allen Unternehmen haben wir das Feedback bekommen, dass sie mit KI weiterarbeiten wollen“, sagt Projektkoordinatorin Höß. Mauerer berichtet, dass einige Firmen bereits eigene Abteilungen und Teams gegründet haben, um das Thema Künstliche Intelligenz im Unternehmen weiterzutreiben. Das Programm wird durch eine wissenschaftliche Studie begleitet, um zu erkennen, wo die typischen Probleme bei der KI-Implementierung im Mittelstand liegen und wie diese zu lösen sind.