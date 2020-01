Anzeige

Elektronik Sony überrascht mit einem Elektroauto Der japanische Konzern stellt ein eigenes Elektroauto vor. Sony hat den Wagen mit Partnern auch aus Österreich entwickelt.

Mail an die Redaktion Sony hat auf der CES einen E-Auto-Prototypen vorgestellt. Foto: Andrej Sokolow/dpa

Las Vegas.Der Prototyp des neuen Elektroautos namens Vision-S solle demonstrieren, welche Möglichkeiten in den technischen Entwicklungen aus dem Hause Sony steckten, sagte Konzernchef Kenichiro Yoshida bei der kurzen Präsentation am Montag (Ortszeit) bei der Technikmesse CES in Las Vegas. Dazu zählen spezielle Software, Sensor- und Sicherheitstechnik ebenso wie ein komplettes Entertainmentsystem. „Dieser Prototyp verkörpert unseren Beitrag zur Zukunft der Mobilität“, sagte Yoshida.

Seinen Angaben zufolge hat Sony den Wagen zusammen mit einer ganzen Reihe von Partnern entwickelt – allen voran Magna Steyr aus Österreich, aber auch den drei großen deutschen Zulieferern Bosch, Continental und ZF. Was Sony auf lange Sicht mit diesem und möglichen weiteren Fahrzeugen plant, verriet Yoshida nicht. Die eigens neu entwickelte Elektro-Plattform sei aber geeignet, auch andere Fahrzeugtypen wie etwa SUVs anzutreiben.

