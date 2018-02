Bilanz Sparda-Bank wächst kräftig Das Geldinstitut präsentiert trotz niedriger Zinsen gute Zahlen. Vor allem das Geschäft mit Krediten boomt.

Regensburg. Regensburg. Die Sparda-Bank Ostbayern ist in einem angesichts niedriger Zinsen schwierigen Markt erfolgreich. „2017 setzte sich der Wandel in der Bankenlandschaft fort, der im genossenschaftlichen Miteinander von Kunden und Mitarbeitern erneut herausragend angenommen wurde“, sagte Vorstandsvorsitzender Georg Thurner gestern bei der Präsentation des Geschäftsberichts. „Es war ein solides Geschäftsjahr für die Sparda-Bank“, sagte Thurner. Der stellvertretende Vorstandschef Michael Gruber bilanzierte: „Einlagen und Kredite sind auch 2017 kräftig gewachsen.“ Das ungebrochen hohe Einlagenwachstum sei in Zeiten niedrigster Zinsen ein Beleg für das hohe Vertrauen der Kunden in die Sparda-Bank Ostbayern.

„2017 wurden neue Kredite in Höhe von mehr als 270 Millionen Euro vergeben. Insgesamt können wir damit über 1,3 Milliarden Euro an Kundenkrediten ausweisen, was einem Wachstum von 7,2 Prozent entspricht. Unsere Expertise in Sachen Baufinanzierung trägt hier Früchte“, erläuterte Gruber. Die Eigenkapitalausstattung der Bank sei zudem weiterhin sehr stabil. Sie betrage derzeit 19,36 Prozent bei geforderten 11,25 Prozent.

In Regensburg legte besonders das Kreditgeschäft zu. Vorstand Johannes Lechner sagte: „Ein Zuwachs von 8,5 Prozent spricht für eine prosperierende Region wie auch für das Vertrauen der Kunden.“ Auch die Mitgliederzahl wächst. In den Regensburger Filialen wurden laut Lechner im vergangenen Jahr 1530 neue Girokonten bei der Genossenschaftsbank eröffnet.

In Neutraubling sei ein ähnlicher Verlauf des Jahres beobachtet worden, so Lechner weiter. „Auch hier wachsen die Kredite um 8,5 Prozent, die Einlagen sogar um 10,8 Prozent“, erklärte Lechner. Die Filiale feierte 2017 ihr zehnjähriges Bestehen und zählt inzwischen 6469 Mitglieder.