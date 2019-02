Anzeige

Konsumgüter Sportartikelmesse Ispo beginnt Eines der international größten Ereignisse der Sportindustrie beginnt in München: Die Messe Ispo öffnet ihre Türen.

Merken

Mail an die Redaktion Messebesucher auf Ispo in München. Foto: Matthias Balk/Archiv

München.Knapp 3000 Aussteller präsentieren bei der Ispo ihre Neuheiten auf 200 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche - so viele wie noch nie. Vertreten sind fast alle Namen und Marken, die in der Sportartikelbranche Rang und Namen haben. Die Hersteller profitieren seit Jahren vom Breitensport- und Fitnessboom in Europa, den USA und Ostasien. In den vergangenen Jahren waren Fitness-Armbänder und andere „Wearables“ ein großer Trend.

In anderer Hinsicht trifft jedoch der digitale Umbruch die traditionellen Sportgeschäfte mit voller Härte: Im Sporthandel sind zunehmend auch branchenfremde Konzerne wie Amazon und das Online-Modehaus Zalando aktiv und nehmen den etablierten Händlern Kunden weg. Am ersten Tag der Ispo wollen die beiden Einzelhandelsketten Intersport und Sport 2000 ihre Geschäftszahlen präsentieren.

Mehr aus der Wirtschaft lesen Sie hier.