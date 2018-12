Anzeige

Verkehr Städte verlangen mehr Geld aus Berlin Bund und Kommunen ziehen beim dritten Dieselgipfel erste Bilanz zum „Sofortprogramm saubere Luft“. Es gibt viele Probleme.

Von Carsten Hoefer

Merken

Mail an die Redaktion In Regensburg sind die grünen Emil-Elektrobusse unterwegs. Foto: Stefan Gruber

Berlin.Das vor einem Jahr auf eine Milliarde Euro erhöhte „Sofortprogramm saubere Luft“ des Bundes kommt nur langsam in die Gänge: Vor dem mittlerweile dritten Dieselgipfel heute ist erst ein Teil der Anträge bewilligt worden. Viele Städte warten auf die erhofften Fördermillionen, wie eine Anfrage bei mehreren Großstädten und beteiligten Ministerien ergeben hat. Zudem sind Elektrobusse und E-Nutzfahrzeuge so begehrt, dass die Anmeldungen der Kommunen die dafür vorgesehenen 122 Millionen Euro weit überschreiten.

Städtetag fordert Mittel über 2020 hinaus

Der Deutsche Städtetag fordert daher eine Zusage des Bundes, die Zuschüsse über 2020 hinaus zu verlängern und mehr Geld bereitzustellen. „Das Sofortprogramm muss, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, verstetigt werden“, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der Deutschen Presse-Agentur. „Es muss also Mittel geben über 2020 hinaus. Nur dann sind stärkere Effekte möglich, auch im Sinne nachhaltiger Mobilität.“ Zudem beklagen die Städte bürokratische Hindernisse. Sie mussten Masterpläne erstellen, um Anträge einreichen zu können. Für die verschiedenen Bestandteile des Programms sind eine Vielzahl unterschiedlicher Vorschriften zu beachten, mehrere Ministerien sind beteiligt. „Elf Förderrichtlinien, notwendige Masterpläne und zu hohe Eigenanteile der Städte, vor allem bei der Digitalisierung, haben die Umsetzung des Sofortprogramms komplizierter als nötig gemacht“, kritisierte Dedy. „Für konkrete Maßnahmen in den Städten gab es erst seit Juni 2018 Förderbescheide.“ Inzwischen seien zahlreiche Initiativen angelaufen.

E-Busse sind begehrt Kosten: Die Förderung für E-Busse ist begehrt, denn die sind besonders teuer. Laut Städtetag haben die Kommunen dreimal so viel Gelder beantragt wie dafür vorgesehen.

Tausch: München bestellte kürzlich die ersten sechs E-Busse für 3,9 Millionen Euro. Wollten die Münchner alle 500 Diesel- gegen E-Busse eintauschen, würde das bis zu 350 Millionen Euro kosten.

Angelaufen bedeutet nicht umgesetzt

Laut Bundesverkehrsministerium ist das Programm „erfolgreich gestartet“, für Masterpläne, Elektromobilität und die Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme sind demnach bislang mehr als 350 Millionen Euro bewilligt worden. Das Umweltministerium ist zuständig für die Förderung von Elektrobussen.

Angelaufen bedeutet aber nicht umgesetzt. Beispiel München: Die bayerische Landeshauptstadt hat 34 Millionen Euro aus dem Sofortprogramm beantragt, dazu weitere vier Millionen aus anderen Fördertöpfen, wie Umweltreferentin Stephanie Jacobs sagte. „Wir haben Anträge zu nahezu allen Förderrichtlinien gestellt, weitere sind aktuell in Vorbereitung.“ Doch genehmigt sind von den beantragten 38 Millionen Euro bislang nur vier Millionen Euro, für die Anschaffung elektrischer Busse und sonstiger Fahrzeuge sowie die „Verbesserung der Verkehrsdatensituation“. München ist kein Einzelfall: In Essen liegt nach Angaben der Stadtverwaltung noch keine Bewilligung für Maßnahmen des Sofortprogramms vor. Die Leipziger Stadtverwaltung hat rund 15,4 Millionen Euro beantragt. „Erhalten hat sie davon lediglich Zuwendungsbescheide für Fördermittel in Höhe von rund einer Million Euro“, sagte ein Sprecher.

Die Städte betonen, dass sie das Abgas-Problem nicht im Alleingang lösen können, Förderprogramm hin oder her. Entscheidend ist aus städtischer Sicht die Abgasreduzierung bei privaten Dieselautos.

Mehr Wirtschaftsnachrichten gibt es hier!