Arbeitszeit „Stechuhr-Urteil“ sorgt für Debatte Ob Büro, Homeoffice oder Außendienst: Der Europäische Gerichtshof verpflichtet Firmen, Arbeitszeiten komplett aufzuzeichnen.

Von Stephanie Burger, Wirtschaftszeitung

Ein Zeiterfassungssystem ist eine Möglichkeit, um systematisch Arbeitszeit zu erfassen. Foto: PCS Systemtechnik GmbH

Nürnberg.Die Wirtschaft ist entsetzt, die Gewerkschaften jubeln und die Wissenschaft bleibt gelassen: Am Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Arbeitszeiterfassung scheiden sich die Geister. Das kürzlich verkündete Grundsatzurteil sieht vor, Arbeitgeber aller EU-Mitgliedstaaten zu verpflichten „ein objektives, verlässliches und zugängliches“ System einzurichten, um die täglichen Arbeitszeiten ihrer Beschäftigten messen zu können.

Doch was bedeutet das kontrovers diskutierte „Stechuhr-Urteil“ für die Arbeitswelt? Nach Ansicht von Prof. Dr. Enzo Weber, Inhaber des Lehrstuhls für Empirische Wirtschaftsforschung an der Universität Regensburg und Arbeitsmarkforscher am Institut für Arbeits- und Berufsforschung (IAB), werden die Folgen überschaubar bleiben. „Schon jetzt müssen nach dem deutschen Arbeitszeitgesetz Überstunden erfasst werden. Dafür muss die reguläre Arbeitszeit bekannt sein“, sagt Weber. Wer sich also an die geltende Rechtslage halte, für den sei es zur vollumfänglichen Erfassung der regulären Arbeitszeit nur ein kleiner Sprung.

Gravierende Folgen



Für nicht ganz so klein hält ihn hingegen Peter Hofmann, Regionssekretär beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Oberpfalz. „Die großen Firmen haben natürlich Zeiterfassungssysteme. Aber dennoch gibt es viele Unternehmen, in denen Arbeitszeit gar nicht dokumentiert wird oder Selbstaufzeichnungen von Mitarbeitern nicht abgezeichnet werden“, sagt Hofmann. Das könne im Falle von Kündigungen gravierende Folgen haben: Mitarbeiter könnten dann ihre Überstunden nicht nachweisen und bekämen sie nicht ausbezahlt. Hofmann, der auch Rentenexperte ist, führt noch einen weiteren Aspekt an: Da das Gesamtbruttoeinkommen über die Höhe der Rente entscheide, führe jede nicht erfasste Arbeitsstunde zu erheblichen Verlusten bei der Rente.

Damit nicht genug: Verluste entstehen Beschäftigen auch, indem sie massiv Arbeitszeit verschenken. In den deutschen Unternehmen würden unglaublich viele unbezahlte Überstunden gemacht, sagt Hofmann. Die Zahlen sprechen tatsächlich für das Bestehen einer gewissen Überstundenproblematik: 2018 machten laut IAB Beschäftigte im Schnitt 26,5 unbezahlte Überstunden und noch einmal genauso viele bezahlte. Während Letztere seit 2009 immer weiter nach oben geklettert sind, zeigen die unbezahlten Überstunden eine leicht rückläufige Tendenz. „Das ist eine Stagnation auf hohem Nivau. Arbeitnehmer riskieren dadurch ihre Gesundheit“, sagt Hofmann.

Von einer Aufzeichnungspflicht verspricht er sich, dass zumindest unbezahlte Überstunden eingedämmt werden können. Und er hofft, dass dadurch einer rechtlich nicht zulässigen, aber durchaus üblichen Praxis ein Riegel vorgeschoben werden kann: „Es ist in manchen Branchen Gepflogenheit, von Mitarbeitern zu verlangen, zum Beispiel eine halbe Stunde vor Dienstbeginn ihren Arbeitsplatz vorzubereiten und nach offiziellem Dienstende aufzuräumen“, sagt Hofmann. Eine systematische Aufzeichnung werde auch das Einhalten der Ruhezeitenregelung transparenter machen. „Weil bisher nur die über acht Stunden täglich hinausgehende Arbeitszeit erfasst werden muss, bleibt vieles im Ungefähren. Beschäftigte werden durch die Arbeitswoche jongliert, ohne hinzusehen, ob die täglich maximal zulässigen zehn Stunden überschritten oder die vorgeschriebenen elf Stunden Ruhe zwischen zwei Arbeitstagen eingehalten werden“, sagt Hofmann.

Die Vertrauensarbeitszeit sieht der Gewerkschafter hingegen nicht in Gefahr. „Allerdings werden Unternehmen im Vorfeld definieren müssen, was Arbeitszeit ist und was nicht. Je flexibler man mit Arbeitszeit umgeht, desto genauer muss auch der Rahmen gesteckt sein. Das hat nichts mit einer Rückkehr in die Steinzeit zu tun“, betont Hoffmann. Naturgemäß anders sieht das Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer des vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. „Moderne Arbeitsformen werden erschwert und es wird ein Bürokratiemonster geschaffen“, sagt er.

Er fordert von der Bundesregierung, korrigierend und kontrollierend einzugreifen. Vor allem müsse es dabei bleiben, dass Unternehmen ihre Beschäftigten damit beauftragen können, ihre Arbeitszeiten selbst aufzuschreiben. „Wenn sich der Arbeitnehmer jedoch nicht daran hält, dann darf der Arbeitgeber auch nicht dafür haften. Klar muss auch sein: Wenn man Arbeitszeit minutiös erfasst, muss man dies auch mit den Pausen, zum Beispiel den Rauchpausen, machen“, sagt vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Anstatt systematischer Zeiterfassung wünscht er sich eine weitergehende Arbeitszeitflexibilisierung. „Die Begrenzung der täglichen Arbeitszeit auf maximal zehn Stunden ist nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen von einer täglichen zu einer wöchentlichen Betrachtung von Arbeitszeit kommen.“

Urteil schafft Win-win-Situation



Flexibilisierung dürfe keine Einbahnstraße sein, betont hingegen Ute Hajek, Leiterin Marketing Communications & Events bei PCS Systemtechnik. Die Firma aus Giesing bei München ist einer der Marktführer für Zeiterfassungssysteme und hat in Unternehmen weltweit mehr als 300000 Geräte installiert. „Mit einer objektiven Zeiterfassung ist es leichter, dem Wandel in der Arbeitswelt, der digitalen Transformation und den Herausforderungen von Arbeit 4.0 gerecht zu werden, denn sie sichert Selbstbestimmtheit und faire Arbeitsbedingungen“, sagt Hajek. Bei PCS würden sich seit dem Luxemburger Richterspruch IT-Experten verstärkt informieren, vor allem über mobile Zeiterfassung für Homeoffice und Außendienst.

Diskutiert werde in den Firmen derzeit auch intensiv die Vertrauensarbeitszeit, so Hajek. „Wo für die Dokumentation der Arbeitszeit die Mitarbeiter verantwortlich sind, könnte ein Umdenken erforderlich werden.“ Sie plädiert dafür, das EuGH-Urteil als positiven Impuls zu sehen. Denn eine systematische Arbeitszeiterfassung erleichtere die Personaleinsatzplanung, bringe Arbeitszeitwünsche und betriebliche Anforderungen zusammen und erhöhe so die Mitarbeiterzufriedenheit. „Der Gleitzeitsaldo sorgt für Gerechtigkeit und ist ein hervorragendes Vehikel bei der Gewinnung von neuen Mitarbeitern“, meint Hajek. So betrachtet passt der Richterspruch aus Luxemburg vielleicht doch in die moderne Arbeitswelt.

