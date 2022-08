Teurer Sprit Steigende Preise an der Tankstelle Die großen Säulen mit Zahlen hast du bestimmt schon mal an der Straße gesehen. 180 steht da zum Beispiel mit einer kleinen 9 daneben. Die Zahlen zeigen Autofahrerinnen und Autofahrern den Preis an, den sie beim Tanken bezahlen müssen. Genauer gesagt, wie viel Cent ein Liter Benzin oder Diesel kostet.

Foto: Swen Pförtner/Swen Pförtner/dpa

Jetzt wird ein bisschen gerechnet: 180,9 Cent sind ziemlich genau 1,81 Euro. In den Tank eines Kleinwagens passen zum Beispiel an die 45 Liter Benzin. Für einen vollen Tank müsste man in diesem Fall also etwa 80 Euro bezahlen. Damit kann das Auto mehrere Hundert Kilometer weit fahren.

Du merkst: Autofahren und Tanken kostet ganz schön viel Geld. Dass die Preise in diesem Jahr so hoch sind, hängt auch mit Russlands Krieg in der Ukraine zusammen. An diesem Donnerstag könnten die Spritpreise sogar sehr deutlich ansteigen. Das hat wiederum mit Steuern zu tun, also mit Abgaben an den Staat. Darauf hatte die deutsche Regierung zuletzt verzichtet, damit die Menschen nicht so viel bezahlen müssen. Diese Hilfe ist jetzt aber erst mal zu Ende.