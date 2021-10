Anzeige

Vortrag Stephan Jung zu Gast im Businessclub Der Innovationsexperte, Dozent und Autor Stephan Jung spricht zum Thema: „So leben wir morgen!“ Darum soll es gehen.

Von Robert Torunsky

Mail an die Redaktion Futurist Stephan Jung gastiert am 28. Oktober im Mittelbayerische Medienhaus. Foto: Speakers Excellence

Regensburg.Futurist Stephan Jung ist Experte für Innovation und Megatrends, Unternehmer, Dozent und Autor. Er gilt als der Vordenker, wenn es um Zukunftstrends geht und verrät im Businessclub bei seinem Vortrag am 28. Oktober um 19 Uhr im Mittelbayerische Medienhaus, wie wir morgen leben werden.

# Jung, der in den Kreis der Top-100 Unternehmer in Deutschland aufgenommen wurde, erklärt, wie man mit den sieben goldenen Innovationsregeln zukunftsfähig bleibt: „Ich stelle häufig fest, dass in den Köpfen der Menschen erstklassige Ideen schlummern und man diese nur herauslocken muss. Machen Sie ihre Teams von Betroffenen zu Beteiligten“, rät Stephan Jung den Unternehmern.

# Der Eintritt für Mitglieder ist frei, eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. Limitierte Zusatztickets für Nicht-Mitglieder sind erhältlich. Anmeldungen und Buchungen per E-Mail an businessclub@die-wirtschaftszeitung.de oder telefonisch unter 0800 / 207 000 3.