Finanzpolitik Steuerlast bedroht Wachstum Deutschland fällt im internationalen Steuerwettbewerb zurück. Die Oberpfälzer Wirtschaft fürchtet Standortnachteile.

Von Jan-Lennart Loeffler

Krones produziert bald auch in Ungarn. Für den Standort sprechen für den Anlagenbauer vor allem die Infrastruktur und gut ausgebildete Fachkräfte. Der Körperschaftsteuersatz ist mit nur neun Prozent aber ebenfalls sehr attraktiv. Foto: Kiefer/Krones

Regensburg.Die Forderungen sind nicht neu, aber sie bekommen zunehmend eine neue Brisanz. Die deutsche Wirtschaft – auch in der Region – leidet unter der aus ihrer Sicht hohen Steuerbelastungen. „Die deutsche Steuerpolitik muss auf den Prüfstand, damit sie nicht zur Wachstumsbremse wird“, sagt Jürgen Helmes, Hauptgeschäftsführer der IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim.

Die IHK Regensburg hatte unter dem Titel „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Steuer- und Finanzexperten aus Politik und Wirtschaft zur Diskussion eingeladen. So befürchten die regionalen Wirtschaftsvertreter zunehmende Wettbewerbsnachteile durch die deutsche Steuerpolitik. International ausgerichtete Unternehmen, wie beispielsweise die Krones AG fordern steuerliche Impulse: „Steuern sind ein Standortfaktor“, warnt Karl Seeleitner, Head of Group Taxes bei der Krones AG. Er spricht die bereits erfolgte Produktionsverlagerung von Firmen wie BMW, Continental und Krones nach Ungarn an. Neben anderen Standortvorteilen sei ein niedriger Unternehmenssteuersatz auch nicht zu vernachlässigen: „Die Steuerqualität in einem Land ist ein entscheidender Faktor.“

Deutschland (fast) ganz oben: So hoch ist die steuerliche Belastung von Unternehmen in verschiedenen Ländern:

Schwung in die Debatte über steuerliche Wettbewerbsfähigkeit kommt einerseits über die durch die US-Steuerreform angestoßenen Senkungen der Unternehmensbelastungen in anderen Ländern. „Das wird den Reformdruck bei uns ganz wesentlich verändern,“ sagt Rainer Kambeck, Bereichsleiter Wirtschafts- und Finanzpolitik beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag in Berlin, zu den langfristigen Auswirkungen. Die USA hatten mit der 2018 umgesetzten Senkung der Körperschaftssteuer einen Steuerwettbewerb entfacht, in den bereits weitere Länder eingetreten sind.

Altmaier-Plan schürt Hoffnung

Andererseits hatte Wirtschaftsminister Peter Altmaier Ende 2018 mit seinem Zehn-Punkte-Plan zur steuerlichen Entlastung von Unternehmen – mit Ideen wie der kompletten Abschaffung des Solidaritätsbeitrags und der Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommens- und Körperschaftssteuer – schon große Hoffnungen bei der Wirtschaft geweckt. Die wartet nun ungeduldig auf konkrete steuerpolitische Signale. „Der Zug ist schon lange abgefahren“, sagt Seeleitner.

Die letzte umfassende Unternehmenssteuerreform in Deutschland liegt bereits zehn Jahre zurück. Lothar Koniarski, langjähriger Vorsitzender des Regensburger IHK Steuerausschusses macht daher seinen Unmut über die seiner Meinung nach nicht oder zu langsam handelnde Politik deutlich: „Erbschaftssteuer, Grundsteuer, Vermögenssteuer – immer muss das Bundesverfassungsgericht entscheiden.“

Der Steuerwettlauf Senkung: Die US-Regierung beschloss 2017 eine Reform der Unternehmenssteuern. Unter anderem wurde der Körperschaftsteuersatz von 35 auf 21 Prozent gesenkt. Damit hatte sie einen Steuerwettlauf entfacht.

Wettbewerb: Weitere Staaten haben ebenfalls die Steuern gesenkt oder zumindest eine Senkung der Steuerbelastung für Unternehmen angekündigt, darunter auch Frankreich, Belgien und Großbritannien.

Nicht nur die Höhe der Steuerlast stößt den Unternehmen sauer auf, auch die umfangreichen Meldepflichten und andere Vorgaben der Finanzbürokratie; in Deutschland ebenso wie im Ausland. „Es gibt einen völlig unkontrollierten Bürokratieaufbau, in einer Schnelligkeit, bei der wir schwer hinterherkommen“, sagt Seeleitner. In seinem siebenköpfigen Team sind allein zwei Mitarbeiter nur mit Meldungen an die Finanzämter beschäftigt. „Wir müssen dahin kommen, dass wir genau die Informationen liefern, die im Finanzamt auch sinnvoll verarbeitet werden können“, fordert Seeleitner.

Mehr Bürokratie erwartet

Neue Regelungen, wie eine umfassende Meldepflicht für Steuersparmodelle, lässt zudem die Steuerberaterbranche vernehmlich aufseufzen. „Deutschland sattelt immer noch eins drauf“, klagt Steuerberater Karl Bergbauer über die neuen EU-Vorgaben. „Dabei geht es um normale Vorgänge, die bereits im Gesetz geregelt sind.“

Auf den Zusammenhang zwischen Steueraufkommen und Standortqualität wies Stefan Schmidt hin: „Der Staat braucht die Einnahmen zum Investieren“, sagt der Grünen-Abgeordnete, der auch Mitglied im Finanzausschuss des Bundestages ist. „Wir bieten auch etwas. Die Standortfaktoren, in die die Steuergelder fließen, sprechen für den Standort Deutschland.“

Die Chancen des „Jetzt“ bei der Verbesserung der Steuerbedingungen für Unternehmen scheinen nach Verfolgen der Diskussion jedoch nicht groß zu sein. Vielmehr deutet einiges darauf hin, dass die Frage des „Wann dann?“ länger unbeantwortet bleibt.

