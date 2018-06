Wirtschaft Strafzölle lassen Ostbayern kalt Die Unternehmen in der Region sind vorerst nicht direkt betroffen. Trotzdem kritisiert die IHK die Strafpolitik der USA.

Von Michael Sperger

Merken

Mail an die Redaktion Die Strafzölle von Donald Trump betreffen viel – aber nicht viele Ostbayern. Foto: AFP PHOTO / Nicholas Kamm

Regensburg.Donald Trump hat seine Drohungen wahr gemacht. Nach zwei Schonfristen verhängen die USA Strafzölle auf die Einfuhr von Stahl und Aluminium aus der Europäischen Union, Mexiko und Kanada. Auf die Importe werden Gebühren in Höhe von 25 Prozent bei Stahl und zehn Prozent bei Aluminium fällig. „Das ist kein guter Tag für die transatlantischen Beziehungen“, sagte der Vizekanzler Olaf Scholz beim Treffen der G7-Finanzminister in Kanada.

Beim Bundesverband der Deutschen Industrie hieß es, Trump riskiere, die transatlantische Partnerschaft um viele Jahrzehnte zurückzuwerfen. „Sein kompromissloses Vorgehen ist kurzsichtig und selbstzerstörerisch“, sagte BDI-Präsident Dieter Kempf. Auch Ostbayerns Unternehmen sind nicht begeistert von der amerikanischen Politik. Markus Huber arbeitet bei der Industrie- und Handelskammer Oberpfalz/Kelheim (IHK) als stellvertretender Abteilungsleiter „International“. „Die internationale Verflechtung unserer ostbayerischen Unternehmen ist sehr eng. Dies zeigt die Exportquote, die im IHK-Bezirk bei über 55 Prozent liegt“, sagt Huber. 2017 exportierte Bayern Waren im Wert von 21,5 Milliarden Euro in die USA. Sie sind Bayerns wichtigster Exportmarkt.

Doch die Folgen für die Region sind nicht so gravierend, wie sie sich anhören. „Da der Anteil von Stahl und Aluminium aus Deutschland am Import der USA relativ gering ist, dürften sich die Auswirkungen gesamtwirtschaftlich und auch für Ostbayern in Grenzen halten“, erklärt Huber. Der Anteil entspricht in Bayern 0,2 Prozent der Gesamt-Exporte in die USA.

„Big 7“ noch nicht betroffen

Auch die „Big 7“, die sieben größten Regensburger Unternehmen, beschäftigen die Entwicklungen rund um Trumps Einfuhrzölle. BMW, Continental, Krones, Osram, die Maschinenfabrik Reinhausen, Siemens und Infineon beschäftigen zusammen 32 000 Mitarbeiter. Die Arbeitsplätze sind durch die Zölle auf Stahl und Aluminium nicht gefährdet. Osram und Infineon teilen mit, dass sie kein Stahl und Aluminium importieren oder exportieren. Auch Krones ist nicht betroffen, da das Neutraublinger Unternehmen nach eigener Auskunft nur fertige Maschinen exportiert, auf die keine Strafzölle anfallen.

Die Firma Continental ist ebenfalls nicht direkt betroffen. Dennoch kritisiert der Konzern die Politik der USA. „Wir sind auf die Mobilität unserer Produkte und Vorprodukte angewiesen“, sagt ein Sprecher des Konzerns. Der Aufbau von solchen Gebühren schädige alle Marktteilnehmer. „Zölle erzeugen keine Gewinner. Zölle erzeugen nur Verlierer“, sagt Dr. Elmar Degenhart, Vorstandsvorsitzender der Continental AG.

„Zölle erzeugen keine Gewinner. Zölle erzeugen nur Verlierer.“ Dr. Elmar Degenhart, Vorstandsvorsitzender der Continental AG



Probleme für die ostbayerische Wirtschaft kann es in Zukunft trotzdem geben. Denn: Die Zölle auf Stahl und Aluminium könnten nur der Anfang sein. Zusätzliche Gebühren auf Autos drohen. Für die Autoindustrie in Ostbayern wären Abgaben von bis zu 25 Prozent, mit denen Trump droht, ein Problem. Auch andere Bereichen, wie die Elektrobranche, sind betroffen. Darüber machen sich die Unternehmen noch keine Gedanken. „Wir können nicht in die Zukunft schauen. Das werden wir behandeln, wenn es so weit ist“, sagt ein Sprecher von Osram.

„Starke Antwort der EU“



Die Europäische Union kündigte an, auf die Entscheidung der USA ihrerseits mit Zöllen auf US-Produkte wie Motorräder, Whiskey, Tabakprodukte, Erdnussbutter oder Jeans zu reagieren. Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hatte noch am Donnerstag bekräftigt, es werde eine starke Antwort der EU geben.

Auch Gegenmaßnahmen würden Ostbayern treffen. In Regensburg und in Schwarzach gibt es Shops, die „Harley-Davidson“-Motorräder, die wohl bekanntesten amerikanischen Import-Zweiräder, verkaufen. Auch Whiskey-Läden, Klamotten- und Tabakgeschäfte wären betroffen. „Reaktionen der EU, die zu einer Eskalation der Situation und weiteren Handelsbarrieren führen, würden einen noch viel größeren Schaden anrichten“, sagt Christian Vietmeyer, Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbands Stahl- und Metallverarbeitung.

Weitere Meldungen aus der Wirtschaft lesen Sie hier.