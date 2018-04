Handel Strafzölle rücken wieder näher Lässt US-Präsident Trump die Ausnahmen auslaufen? In Ostbayern wächst die Sorge. Die USA sind der wichtigste Handelspartner.

von Christine Straßer

Die exportstarke Wirtschaft in Ostbayern wäre von Zöllen auf Stahl und Aluminium besonders betroffen.

Regensburg.Die US-Strafzölle auf Aluminium und Stahl dürften ab Mai auch die Unternehmen in Ostbayern treffen. Man sei angesichts der aktuellen Entwicklung sehr besorgt, sagte Dominique Mommers, Abteilungsleiterin International bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Regensburg für Oberpfalz/Kelheim. Höhere Zölle würden für die deutsche Wirtschaft Kosten in Millionenhöhe bedeuten. Ostbayern wäre als eine der exportstärksten Regionen in Deutschland ganz besonders betroffen. Zumal Nordamerika an der Spitze bedeutender Märkte steht.

Vor dem Abflug von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump hieß es am Donnerstag aus deutschen Regierungskreisen: „Aus heutiger Sicht muss man davon ausgehen, dass die Zölle am 1. Mai kommen.“ Trump hatte Zölle auf Importe von Aluminium und Stahl verhängt, die EU-Staaten aber zunächst ausgenommen. Diese Befreiung läuft nun aus. Die Bundesregierung bot den USA neue Verhandlungen an.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hofft, dass Merkel Trump noch zu Zugeständnissen bewegen kann. „In Deutschland hängt jeder vierte Arbeitsplatz am Export. In der Industrie ist es sogar mehr als jeder zweite“, sagte BDI-Präsident Dieter Kempf. Zugleich müsse über mehr gesprochen werden als nur über Zölle, forderte er. „In den USA beschränken beispielsweise ‚Buy-America‘-Regeln den Zugang für ausländische Unternehmen zum Vergabemarkt.“

Die Regensburger IHK-Expertin Mommers betonte, wie wichtig offene Märkte für die ostbayerischen Firmen sind. Knapp 60 Prozent der im IHK-Bezirk hergestellten Produkte werden ins Ausland exportiert. Die wichtigsten Absatzmärkte sind die USA und China. 311 Unternehmen aus dem IHK-Bezirk betreiben derzeit ein intensives Geschäft mit den USA. Mommers sagte, Trumps Hang zu Protektionismus und der Handelsstreit habe schon seit längerem zu Verunsicherung bei den Unternehmen geführt. Die Folgen für einzelne Branchen und Beschäftigte lassen sich aber noch nicht absehen. Die IHK-Außenhandelsexpertin unterstrich, wie wichtig es ist, einen Handelskrieg zu vermeiden.

Aus Bayern wurde im vergangenen Jahr Aluminium im Wert von 29 Millionen Euro in die USA geliefert, Stahlprodukte im Wert von 21 Millionen Euro. In beiden Fällen entspricht das lediglich etwa 0,1 Prozent aller Exporte aus dem Freistaat in die USA. Trotzdem zeigte sich die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) alarmiert. Schon seit März warnt vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt davor, dass durch immer neue Gegenmaßnahmen auch andere Branchen mitgerissen werden könnten. „Strafzölle und Handelsbeschränkungen sind ein Schlag gegen den freien Welthandel und bergen die Gefahr einer Spirale des Protektionismus“, sagte er gestern. Brossardt zufolge sorgen bayerische Unternehmen in ihren US-Betriebsstätten für fast 190 000 Jobs und tragen durch direkte wirtschaftliche Aktivitäten 35,3 Milliarden Euro zur US-amerikanischen Wertschöpfung bei.

Trump sind der hohe Exportüberschuss der EU im Warenhandel mit den USA ein Dorn im Auge. Der US-Präsident wirft der EU zudem vor, deutlich höhere Zölle als die USA etwa auf Autos zu erheben. Schon mehrfach nahm er deswegen die deutschen Autobauer verbal ins Visier. Vor der Reise Merkels waren deutsche Regierungskreise bemüht, diese Vorwürfe zu entkräften.

Es sei zwar richtig, dass es einen deutschen Handelsüberschuss von 50 Milliarden Euro mit den USA gebe. Das Handelsbilanzdefizit gehe aber zurück, seit 2015 beispielsweise von 2,1 auf 1,6 Prozent. Zudem seien für die Bilanz Faktoren verantwortlich, die von der Bundesregierung nicht beeinflusst werden könnten, wie die Währungskurse, der Ölpreis oder die demografische Entwicklung.

Auch den Vorwurf Trumps, es gebe in Europa unfaire Zölle auf Autos, wiesen die Regierungskreise zurück. Wenn man die Zahlen (Europa: 10 Prozent, USA: 3 Prozent) etwa um den in den USA wichtigen Markt von Pick-ups oder sogenannten SUVs gewichte und glätte, sei man schon bei „fast ausgeglichenen“ Zöllen. In der gesamten Industrie mit Ausnahme des Agrarsektors seien die Zölle in Europa sogar ein wenig niedriger als in den USA: Sie betragen demnach in diesem Bereich 1,6 Prozent, in Europa 1,4 Prozent.

vbw-Hauptgeschäftsführer Brossardt setzt nun auf die Überzeugungskraft der Kanzlerin, damit die geplanten Strafzölle unterbleiben. Denn bei einem Handelskrieg gäbe es Verlierer in Bayern und in den USA.

