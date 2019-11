Anzeige

Luftverkehr In München fallen 260 Flüge aus Der Streik der Flugbegleiter trifft am Donnerstag auch die Flughäfen München und Nürnberg. Lufthansa will eine Schlichtung.

Merken

Mail an die Redaktion Schilder weisen auf den Lufthansa Check-in hin. Foto: Sina Schuldt/dpa

München.Trotzdem sei es in den Terminals vorerst ruhig, sagte eine Sprecherin des Flughafens München. Die Schalter blieben am Morgen leer.

In Nürnberg bleiben verhältnismäßig wenig Maschinen am Boden. Insgesamt sind derzeit sechs Starts und Landungen betroffen, wie ein Sprecher des Nürnberger Flughafens mitteilte. Auch am Freitag sind dort sechs Flüge betroffen, alle Starts von Nürnberg nach München würden planmäßig durchgeführt.

Bundesweit hat die Lufthansa insgesamt 1300 Flüge gestrichen. Der 48-stündige Ausstand begann um Mitternacht, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Ufo bestätigte. Die Gewerkschaft der Flugbegleiter Ufo hat zu dem Streik aufgerufen, der mindestens 48 Stunden dauern soll. Rund 180 000 Passagiere sind von den Flugausfällen betroffen.

Flugbegleiter fordern höhere Spesen und Zulagen

Den Kunden wurden Umbuchungen auf andere Gesellschaften und Tage sowie im innerdeutschen Verkehr auf die Bahn angeboten. Dort war am Morgen sowohl in Hessen als auch bundesweit die Verkehrslage normal, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Im Tarifstreit mit der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo strebt die Lufthansa eine Schlichtung an. Das erklärte Vorstandschef Carsten Spohr am Donnerstag in Frankfurt.

Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo fordert für die rund 21.000 Lufthansa-Flugbegleiter höhere Spesen und Zulagen sowie den besseren Zugang für Saisonkräfte in reguläre Anstellungsverhältnisse. Für die vier anderen Flugbetriebe wurden jeweils separate Forderungen aufgestellt und Urabstimmungen abgehalten.

In dem gesamten Konflikt geht es aber hauptsächlich um die vom Konzern aufgeworfene Frage, ob Ufo überhaupt noch Tarifverträge für das Kabinenpersonal durchsetzen kann.

Lufthansa wollte Streik juristisch stoppen

Die Lufthansa war am Mittwoch in zwei Gerichtsinstanzen mit dem Versuch gescheitert, den Streik noch mit juristischen Mitteln zu stoppen. Sowohl das Arbeitsgericht Frankfurt als auch das hessische Landesarbeitsgericht lehnten eine Einstweilige Verfügung gegen den Streik ab.

Nach Einschätzung der Richter sind die Tarifverträge korrekt gekündigt worden, der Streikbeschluss sei gültig. Angriffe der Lufthansa-Anwälte gegen die kurzfristig geänderte Arbeitskampfordnung der Gewerkschaft lehnten sie ebenfalls ab. Hier handele es sich um interne Regelungen der Ufo ohne Außenwirkung.

Weitere Meldungen aus Bayern lesen Sie hier.

Weitere Nachrichten aus der Wirtschaft lesen Sie hier.