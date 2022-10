Frankreich Streikendes Raffinerie-Personal zur Arbeit verpflichtet Lange Schlangen vor den Tankstellen, der Sprit wird langsam knapp: Seit etwa zwei Wochen streiken die Mitarbeiter der französischen Raffinerien. Nun greift Paris ein ...

dpa

Mail an die Redaktion Nachdem Autofahrer in Frankreich aufgrund des Streiks an den Tankstellen oft erfolglos gewartet haben, hat sich nun die Regierung eingeschaltet. Foto: Frank Kleefeldt/Frank Kleefeldt/dpa

Paris.Frankreichs Regierung greift angesichts knappen Sprits bei den Streiks in den Raffinerien hart durch. Premierministerin Élisabeth Borne habe angeordnet, dass das notwendige Personal der Raffinerie von Port-Jérôme in der Normandie zur Arbeit verpflichtet wird, sagte Regierungssprecher Olivier Véran in Paris.

„Die Auswirkungen des Arbeitskonflikts sind für zu viele Franzosen unerträglich geworden.“ Menschen könnten nicht mehr zur Arbeit fahren, Einkäufe erledigen oder ihre Kinder zur Schule bringen. Möglicherweise würden für eine zweite Raffinerie in Dunkerque noch am Mittwoch ebenfalls Zwangsmaßnahmen ergriffen.

Gewerkschaft fordert 10 Prozent mehr

An etwa einem Drittel der französischen Tankstellen gibt es nach rund zwei Streikwochen inzwischen Engpässe, Autofahrer stehen Schlange oder kurven auf der Suche nach Kraftstoff durch die Städte. Sechs der sieben Raffinerien des Landes sind von den Streiks betroffen, die Gewerkschaft CGT will eine zehnprozentige Lohnerhöhung bei den Raffinerien des Energiekonzerns Total durchsetzen. Am Mittwoch sollte es Gespräche von Total mit allen Gewerkschaften geben.

Die Dienstverpflichtung von Beschäftigten solle das Befüllen der Tanklastwagen in den Raffinerien ermöglichen, sagte der Regierungssprecher. Wenn die Belieferung der Tankstellen wieder in Gang komme, könne sich die Lage binnen weniger Tage normalisieren. Die Mehrheit der beteiligten Gewerkschaften lehne den Streik ab, auch deshalb greife der Staat ein.