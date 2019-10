Anzeige

Wirtschaft Strukturmängel bergen hohes Risiko Die IHK hält eine zukunftsfähige Mobilfunkversorgung für absolut vorrangig.

Der IHK-Industrieausschuss unter Stephan K. Fischer (links) diskutierte die Ansprüche an eine zukunftsfähige Infrastruktur. Foto: Bayreuther

REGENSBURG.Die Industrie in der Region braucht eine zukunftsfähige Infrastruktur, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Was gerade bei den Kernthemen Mobilfunk und Energie dafür nötig ist, diskutierten die Mitglieder des Ausschusses für Industrie, Umwelt, Energie und Technologie der IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim jetzt in Regensburg.

Ministerialdirigent Dr. KIaus-Peter Potthast, Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik, Koordination und Industrie im Bayerischen Wirtschaftsministerium, erläuterte die Gründe der Versorgungslücken im regionalen Mobilfunknetz und wie diese geschlossen werden können. Wie die Versorgungssicherheit im Stromnetz künftig gewährleistet werden kann, darüber sprach Prof. Dr. Alfons Haber von der Fakultät Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Landshut.

„Wir möchten deutlich machen, welche grundlegende Bedeutung eine gut ausgebaute Infrastruktur nicht nur für die Unternehmen, sondern für unsere Region insgesamt hat“, betonte IHK-Ausschussvorsitzender Stephan K. Fischer. Während in Metropolregionen wie München oder Berlin bereits der 5G-Standard vorbereitet wird, kämpfen Unternehmen und Bewohner in weiten Teilen des ländlichen Raums weiterhin mit teils schlechtem bis gar keinem Empfang.

Die Defizite in der digitalen Infrastruktur hemmten nicht nur Entwicklungen in der Wirtschaft, sondern schadeten dem Image der gesamten Region als Arbeits- und Lebensraum, so der Konsens.

Die Pläne für den Lückenschluss im 4G-Netz und die mögliche Aufrüstung auf 5G stellte Dr. Potthast vor. Ziel sei zunächst eine baldmöglichst flächendeckende 4G-Versorgung auch in ländlichen Regionen, um in einem zweiten Schritt die 5G-Technik zu integrieren. An Fördermöglichkeiten durch den Freistaat fehle es nicht, allerdings scheiterten viele Projekte an der fehlenden Akzeptanz der Anwohner für den Masten- und Antennenausbau. „Mobilfunk braucht Struktur“, so Potthast.

Gerade in weniger besiedelten Gebieten benötige man punktgenaue Antennen-Standorte, oft auch mitten im Ort, um vorhandene Lücken zu schließen. Die Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung seien gefragt, um die Notwendigkeit geeigneter Standorte zu kommunizieren und um für breite Akzeptanz zu werben. Auch die Wirtschaft könne ihren Beitrag dazu leisten und die strukturellen Nachteile vor allem auf kommunaler Ebene noch deutlicher ansprechen.