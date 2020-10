Anzeige

Corona Studenten sehen weniger Berufschancen Eine Umfrage zeigt: Die Corona-Pandemie wirft die beruflichen Pläne vieler Studenten in Deutschland über den Haufen.

Mail an die Redaktion Mehr als 40 Prozent der Studentinnen und Studenten gehen davon aus, dass sich ihre Berufsaussichten in den letzten Monaten verschlechtert haben. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Stuttgart.Die Corona-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen werfen einer Umfrage zufolge auch die beruflichen Pläne vieler Studenten über den Haufen. So gehen mehr als 40 Prozent davon aus, dass sich ihre Berufsaussichten in den vergangenen Monaten verschlechtert haben, heißt es in der neuen „Studierendenstudie“ des Beratungsunternehmens EY.

Länger studieren oder Branche wechseln?

Ein gutes Viertel hat seine Pläne schon geändert und will nun zum Beispiel länger studieren, die Branche wechseln oder sich doch lieber nicht selbstständig machen.

Zwar seien 79 Prozent der Befragten trotz allem immer noch zufrieden oder gar sehr zufrieden mit ihrer aktuellen persönlichen Situation, heißt es weiter. Im Vergleich zur vorangegangenen Erhebung 2018 sei das aber ein deutlicher Rückgang.

