Vision Technik: Zukunft muss gestaltet werden Lars Thomsen referierte im Wirtschaftszeitung Business Club. Er gilt als kreativer und provokanter Vor- und Querdenker.

Von Robert Torunsky

Mail an die Redaktion Lars Thomsen referierte im Wirtschaftszeitung Business Club über das Deutschland im Jahr 2030. Foto: Stefan Hanke

Regensburg.Humanoide Roboter als Haushaltshilfen zum Preis eines Kleinwagens, autonom fahrende Autos, Lufttaxis, durch Drohnen ersetzte Paketboten und gigantische Gewächshochhäuser mit dem Potenzial, den Hunger in der Welt zu stillen: Was sich für viele Ohren möglicherweise noch wie eine weit entfernte Zukunftsvision anhört, wird laut Lars Thomsen schon bald Realität werden. Vieles davon in 600, manches bereits in 300 Wochen.

Der Gründer und Chief Futurist der Denkfabrik Future Matters AG in Zürich, der als einer der einflussreichsten Trend- und Zukunftsforscher im deutschsprachigen Raum gilt, skizzierte am Dienstagabend im Wirtschaftszeitung Business Club ein Bild von Deutschland im Jahr 2030. Mehr als 100 Mitglieder und Gäste des im Sommer 2018 ins Leben gerufenen Wirtschaftszeitung Business Clubs waren in das Stammhaus der Hypo-Vereinsbank in der Hemauer Straße gekommen, um den gefragten Keynote Speaker zu erleben, der viele führende Unternehmen und Institutionen bei ihrer strategischen Innovations- und Zukunftsplanung berät.

Chancenorientierter Zukunfts-Blick

Gastgeber Rainer Ehbauer, Niederlassungsleiter Ostbayern im Firmenkundengeschäft des Businessclub-Sponsors Hypo-Vereinsbank, begrüßte die Gäste in dem historischen Gebäude. Die ehemalige Kinderklinik mit ihrer besonderen Architektur bot den passenden Rahmen für den Impulsvortrag und das ausgiebige Netzwerken im Anschluss. Wirtschaftszeitung-Redaktionsleiter Martin Angerer hatte Lars Thomsen, als „kreativen wie provokanten Vor- und Querdenker“ angekündigt, der wie kein Zweiter chancenorientiert in die Zukunft blicke.

Der Referent hielt das Versprechen und sorgte gleich einmal für einen Paukenschlag: „Wenn Sie sich am Arbeitsplatz oder zu Hause umsehen oder durch Regensburg fahren, sind Sie umgeben von Dummheit.“ Der Trendforscher relativierte die knackig formulierte Aussage aber umgehend: „Ich meine nicht menschliche Dummheit, sondern die Art und Weise, wie wir derzeit mit Maschinen und Computern umgehen.“ Thomsens Vortragstitel „Künstliche Intelligenz – Das Ende der Dummheit“ bezog sich auf den Einfluss der Megatrends wie künstliche Intelligenz (KI) und Digitalisierung auf das Arbeiten und Leben in einer Zukunft, die viel näher liegt als erwartet. „Am nächsten Montag sind es nur noch 599 Wochen.“ Den anstehenden Umbruch bezeichnete Thomsen als „ebenso dramatisch wie die Erfindung der Dampfmaschine vor 220 Jahren“.

„In 50 Wochen werden viele die Mikrofone bei Alexa und Co. bewusst anlassen und damit ein weiteres Familienmitglied, die künstliche Intelligenz, am Tisch haben.“ Lars Thomsen, Futurist



In Bezug auf aktuelle Megatrends sagte Thomsen: „Bislang hatten wir keine Systeme, die in der Lage waren, zu lernen, die Muster erkennen konnten und mit uns lernten.“ Ein großer Faktor für den Wandel sei das durch den Megatrend Konnektivität entstandene Internet der Dinge. „Seit 2015 verbinden sich mit dem Internet 80 Mal so viele Dinge wie Menschen.“ Bushaltestellen, Parkplätze in einem Parkhaus, Thermostate, Akkus von Elektroautos und vieles mehr bildeten ein digitales Nervensystem ähnlich dem menschlichen. „Wir befinden uns genau an der Schwelle, an dem Computer uns verstehen. In 50 Wochen werden viele die Mikrofone bei Alexa und Co. bewusst anlassen und damit ein weiteres Familienmitglied, die künstliche Intelligenz, am Tisch haben.“

Eine Gemeinschaft Arbeitgeber: Eine entscheidende Rolle beim Umbruch käme den Arbeitgebern zu, die sich laut Thomsen künftig bei den Mitarbeitern anbieten müssten, um diese von ihren Vorzügen zu überzeugen.

Transformation: „Arbeitgeber und -nehmer bilden zukünftig eine Wertegemeinschaft, die man mit einem Verein vergleichen kann“, blickte Thomsen voraus. Um sich auf die Transformation vorzubereiten, sollte man sich zwei Stunden pro Tag mit Dingen beschäftigen, die man nicht bereits kenne, und eine gewisse Neugierde kultivieren.

Berufsbilder wandeln sich

KI müsse gestaltet werden: „Wir dürfen uns in Deutschland nicht auf eine Position zurückziehen, in der wir sagen: Solange der Datenschutz nicht geklärt ist, wird und soll das nicht kommen. Wir müssen den Rahmen schaffen, in dem sich diese Technologie ausbreiten kann.“ Thomsen gab anschließend detaillierte Einblicke in die Zukunftsmärkte. Nur eines der zahlreichen Beispiele: „Die Robotik ist aktuell noch ein kleiner Markt, hat aber das Potenzial, das des Automobilmarkts zu übersteigen.“ Bereits in 300 Wochen gebe es humanoide Roboter für unter 20 000 Euro, die im Haushalt zahlreiche Aufgaben erfüllen könnten.

Diese Einschätzung sei kein Blick in eine Kristallkugel, sondern basiere auf einer Delphi-Umfrage unter 31 Robotik-Herstellern. Die Entwicklung würde einen Wandel der Berufsbilder, etwa bei Reinigungskräften in Hotels oder der Paketzustellung, nach sich ziehen, auf den es sich vorzubereiten gelte.

