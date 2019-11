Anzeige

Mobilität Tesla baut Riesen-Fabrik in Deutschland Bekannt war, dass ein Werk in Europa errichtet werden soll. Tesla-Boss Musk verrät nun überraschend, wer den Zuschlag erhält.

Regensburg.Überraschende Ankündigung in Berlin: Tesla-Chef Elon Musik hat am Dienstagabend bei der Preisverleihung zum Goldenen Lenkrad bekannt gegeben, dass seine Firma im Umland von Berlin eine sogenannte Tesla-Giga-Factory errichten will. In den USA wird derzeit in Reno eine für rund fünf Milliarden US-Dollar gebaut. Rund 6500 Jobs sollen entstehen.

Musk zufolge soll die europäische Fabrik in der Nähe des künftigen Flughafens BER entstehen. Mehr Details verriet er nicht. Laut „Bild“ sollen in der Fabrik unter anderem die Akkus für die Elektroautos produziert werden.

Dem Bericht zufolge kam der Zuschlag für Berlin überraschend. Als Musk vor wenigen Monaten verkündete, dass Tesla in Europa ein Werk bauen will, hätten neben Berlin Länder wie Frankreich und auch weitere deutsche Bundesländer - Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz - Kontakt zum Tesla-Boss aufgenommen. Dem Standort Berlin wurden nur geringe Chancen eingeräumt. (am/dpa)