Preise Teure Energie befeuert Inflation Experten hatten eine niedrigere Teuerungsrate erwartet. Wir geben Antworten auf sieben Fragen zu den aktuellen Zahlen.

Von Frank Wenzel, RND

Mail an die Redaktion Die Preise für Kraftstoffpreise verteuerten sich um mehr als 25 Prozent. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Berlin.Die teure Energie hält die Inflationsrate hoch. Das ist eine faustdicke Überraschung. Die Inflation in Deutschland ist nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Januar um 4,9 Prozent gestiegen. Experten hatten hingegen mit einen deutlich niedrigeren Wert erwartet. Wir erläutern wie die aktuellen Zahlen zustande gekommen und was sie für die Verbraucher bedeuten.

Wie hat sich die Teuerung im Januar entwickelt?

Detaillierte Zahlen liegen noch nicht vor. Klar ist, dass die Inflationsrate für Januar knapp unter fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat liegt. Die Experten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) errechneten zum Dezember ein Plus von 0,4 Prozent.

Was ist an den Zahlen überraschend?

Alle Experten hatten erwartet, dass ein sogenannter Basiseffekt die offiziell ermittelte Rate deutlich stärker drückt. Im Dezember wurde eine Teuerung von 5,3 Prozent zum Vorjahr errechnet. Eine maßgebliche Rolle spielte dabei aber, dass im Vergleichsmonat (Dezember 2020) noch die verminderte Mehrwertsteuer – zur Belebung der Konjunktur in der Pandemie – in Kraft war. Zudem war Energie extrem billig. Das drückte seinerzeit die Preise massiv. Im Januar 2021 galten wieder die normalen Mehrwertsteuersätze. Der Vergleichswert bei den Verbraucherpreisen lag also höher. Was die Differenz zu den aktuellen Zahlen vermindert. Experten hatten deshalb mit einer Rate um die 4,5 Prozent kalkuliert. Der Basiseffekt trat jetzt quasi automatisch ein. Er wurde aber durch exorbitante Steigerungen bei einigen Produkten und Dienstleistungen teilweise kompensiert. Das trifft insbesondere auf Nahrungsmittel und Energie zu.

Welche Produkte haben sich besonders verteuert?

Nahrungsmittel verteuerten sich um sechs Prozent. Detaillierte Zahlen liegen noch nicht vor. Aber die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte sind in den vergangenen Monaten kontinuierlich gestiegen. Diese Tendenz dürfte sich fortgesetzt haben. Gemüse wird teurer, weil es zuletzt hierzulande magere Ernten gab. Das gilt auf internationaler Ebene auch für Getreide, was wiederum die Preise für Mehl und damit auch für Brot nach oben treibt. Für Milch, Käse und Butter müssen die Verbraucher mehr zahlen, weil viele Bauern aus der Produktion des Grundnahrungsmittels wegen steigender Kosten ausgestiegen sind. Dadurch ist das Angebot geschrumpft.

Wie sieht es bei der Energie aus?

Laut Destatis verteuerten sich Kraftstoffe und die Energie für Haushalte (Heizöl und Erdgas) bundesweit um gut 20 Prozent. Deutlich tiefer in die Tasche greifen als ein Jahr zuvor mussten Verbraucher beispielsweise in Hessen beim Erdgas: Es legte um gut 77 Prozent zu. Die Preise für Heizöl (plus 52,6 Prozent) und Kraftstoffe (plus 25,5 Prozent) stiegen ebenfalls kräftig. Hinzu kam auch die Erhöhung der staatlich geregelten CO2-Abgabe von 25 Euro auf 30 Euro je Tonne Kohlendioxid, das beim Verbrennen von Diesel, Benzin, Heizöl und Erdgas entsteht. Aber auch Strom kostete deutlich mehr.

Wie kommt die Preisexplosion zustande?

Hier kommt einerseits eine starke Nachfrage zum Tragen, die in vielen Ländern nach wie vor besteht – obwohl die konjunkturelle Dynamik nachgelassen hat. So kostet ein Fass (159 Liter) der Rohöl-Referenzsorte Brent derzeit um die 91 Dollar. Das ist 60 Prozent mehr als vor einem Jahr. Mit dem Rohöl sind auch die Preise für Gas und Kohle zuletzt wieder gestiegen. Zuletzt sind als zusätzlicher preistreibender Faktor die geopolitischen Verwerfungen durch die Ukrainekrise hinzugekommen. Russland hat seine Gaslieferungen gebremst, und Russland ist auch der wichtigste Öllieferant für Deutschland.

Welche Rolle spielt die Politik?

Destatis teilte gestern mit, Lieferengpässe und Preiserhöhungen für Rohstoffe und Vorprodukte hätten sich ebenfalls im Verbraucherindex niedergeschlagen. Die große Nachfrage nach allen möglichen Gütern weltweit wird durch Hilfs- und Konjunkturprogramme der Regierungen befeuert. Dies wurde auch durch niedrige Leitzinsen der Notenbanken ermöglicht. Deshalb wird der Vorwurf immer lauter, dass die Europäische Zentralbank die Inflation eher fördert als sie zu bekämpfen, was ihre eigentliche Aufgabe ist. Die EZB rechnete bislang gleichwohl für dieses Jahr mit einer deutlich sinkenden Teuerung in der Euro-Zone. Dies dürfte sich nun „noch weiter in die Zukunft verschieben“, betonte Michael Holstein, Chefvolkswirt der DZ Bank.

Wie stark sind die privaten Haushalte betroffen?

Das ist höchst unterschiedlich und hängt stark von der individuellen Lage ab. Extrem hohe Erdgastarife muss nur der Haushalt zahlen, der aktuell einen neuen Liefervertrag abschließt. Viele Bestandskunden haben aber Verträge, die fixe Preise für einen längeren Zeitraum garantieren. Besonders übel sind Hausbesitzer dran, die jetzt Heizöl bestellen müssen.